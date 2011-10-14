برخی تماشاگران شیرازی "خطی" عمل می کنند/ از عملکرد بازیکنانم رضایت دارم

به گزارش خبرنگار مهر از شیراز، علی کلانتری عصر جمعه در نشست خبری بعد از بازی فجرشهید سپاسی شیراز - سایپای البرز اظهار داشت: طی دو هفته گذشته تمرینات سخت و دشواری را پشت سر گذاشتیم و بازیکنانم تمام تلاش خود را برای پیروزی مقابل سایپا انجام دادند.

وی از نیاز تیمش برای جذب بازیکنان جدید یاد کرد و افزود: با توجه به اینکه موقعیت گل‌های فراوانی را طی چند بازی گذشته و بازی امروز از دست دادیم به طور یقین نیاز به جذب یک فوروارد احساس می شود.

سرمربی تیم فوتبال فجرشهید سپاسی تصریح کرد: تا به امروز با داشته‌های خود سر کردیم اما به طور حتم در خصوص جذب یک مهاجم و یک مدافع با مدیریت باشگاه صحبت‌های لازم را انجام خواهم داد، چرا که در فهرست بازیکنان ما سه جای خالی وجود دارد.

کلانتری با اشاره به حمایت مسئولان استان فارس و باشگاه فجرشهید سپاسی شیراز از تیم فوتبال این باشگاه تاکید کرد: اگر مسئولان استان و باشگاه همکاری لازم را جهت جذب سه بازیکن با تجربه و حرفه‌ای نداشته باشند باید با زحمت فجرسپاسی را هدایت کنیم.

وی در خصوص امکانات باشگاه فجرشهید سپاسی شیراز گفت: با توجه به نوع امکانات و دارایی‌های موجود در تیم از وضعیت بازی و بازیکنان راضی هستم، چرا که این کادر فنی و بازیکنان موجود افرادی هستند که تیم فجر را از لیگ یک وارد لیگ برتر کردند.

کلانتری در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص فریادها و اعتراضات تماشاگران پس از به ثمر رسیدن گل تیم سایپا اظهار داشت: تماشاگران و هواداران واقعی فجر تا دقایق آخر تیم خود را مورد حمایت قرار دادند و آن تعدادی هم که به صورت خطی عمل می کنند باید تا دقیقه آخر بازی صبر کنند و چنانچه نتیجه لازم به دست نیامد تنها سرمربی تیم را مورد اعتراض قرار دهند زیرا مسئولیت بازیکنان و نوع بازی آنها با من است.

سرمربی فجر شهید سپاسی تاکید کرد: از نوع بازی و بازیکنان راضی هستم و با توجه به شناختی که از بازیکنان دارم زمان حضور آنان در زمین را تعیین می کنم.

تیم فوتبال فجرشهید سپاسی شیراز هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را با تساوی یک بر یک مقابل سایپای البرز پشت سر گذاشت.