بحران حمل و نقل در حج را قبول ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر، "فواد بن عبدالسلام الفارسی" وزیر حج عربستان گفت: با بحران حمل و نقل در حج روبرو نیستیم. فواد بن عبدالسلام الفارسی از تکمیل آمادگی های این وزارت و موسسات طوافه برای موسم حج امسال خبر داد و گفت هیچ کمبودی در زمینه اتوبوسهای اختصاص یافته برای جابجایی حجاج وجود ندارد.

وزیر حج عربستان در جریان بازدید از کارگاه کاری برای آشنایی برخی طرفهای دولتی با تلاشها و برنامه های وزارت حج در زمینه آموزش و آماده کردن کادرهای انسانی گفت حدود 20 هزار اتوبوس برای جابجایی حجاج تحت نظارت سندیکای وسایل نقلیه در موسم حج فعالیت خواهند کرد.





وی گفت: برنامه "حج عبادت و رفتار متمدنانه" که با مشارکت وزارت حج اجرا می شود، مشکلات و نقاط منفی که باید از بین رود را مشخص کرده است و این طرح در کاهش تعداد کسانی که بدون مجوز می خواستند درموسم حج شرکت کنند، موفق عمل کرد و همچنین در زمینه کاهش پدیده خواب و اتراق کردن در غیر از مکانهایی همچون هتل و اماکن مسکونی و خوابیدن در اماکن مقدسه موفق بوده است.