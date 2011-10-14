عباسی هم طلایی شد/ ایران در آستانه تکرار نایب قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی رقابت‌های ووشوی قهرمانی جهان تیم ایران 6 نماینده در دیدارهای نهایی بخش ساندا داشت که سه عضو تیم بانوان و سیفی موفق به کسب مدال طلا شده و عباسی هم پنجمین فینال را به سود خود خاتمه داد و قهرمان شد.

سجاد عباسی در وزن 70- کیلوگرم مسابقات ووشوی قهرمانی جهان در مبارزه برای کسب مدال طلا مقابل نماینده روسیه قرار گرفت و با برتری مقابل این ووشوکار قدرتمند صاحب مدال طلا شد. وی برای رسیدن به دیدار نهایی حریفانی از لیبی، فیلیپین، اوکراین و آمریکا را شکست داده بود.

تیم ساندای مردان ایران یک نماینده دیگر در مبارزه نهایی وزن 85- کیلوگرم دارد که طی آن حمیدرضا قلی پور با نماینده کشور اوکراین دیدار خواهد کرد.

پیش از عباسی، تیم ملی ووشوی کشورمان چهار مدال طلا توسط محسن محمد سیفی، مریم هاشمی، ملیحه فضلی، شهربانو والهه منصوریان، دو نقره تیم دوئلین مردان (احمدی، مکوندی و فتحی) و فرشاد عربی، سه نشان برنز تیم دوئلین بانوان (میترا عباسی و محبوبه کریمی) جواد آقایی و الهه منصوریان در سانادا کسب کرده بود.

