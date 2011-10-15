ورودی پرونده های کیفری در محاکم قضایی مازندران 12 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین طالبی افزود: در همین مدت ورودی پرونده ها در دادگاههای عمومی 96 هزار و 547 فقره بوده که از این تعداد 93 هزار و 228 فقره مختومه شد.

وی اظهارداشت: ورودی پرونده ها در دادسراها، 66 هزار و 216 فقره بوده که از این تعداد 64 هزار و 740 فقره مختومه شده است.

طالبی ورودی پرونده های مربوط به شورای حل اختلاف استان را 107 هزار و 249 فقره عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد 107 هزار و 34 فقره آن رسیدگی و مختومه شد.

رئیس کل دادگستری مازندران اضافه کرد: 15 هزار و 389 فقره پرونده در شش ماهه نخست امسال وارد دادگاههای تجدید نظر استان شده که از این تعداد 14 هزار و 459 فقره مختومه شد.

طالبی به کمبود قاضی و کادر اداری در تشکیلات قضایی مازندران اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات تشکیلات قضایی در کشور نیز کمبود کادر قضایی و اداری است و امیدوارم در آینده این کمبود ها جبران شود.

وی با اشاره به اینکه امسال تعداد سه هزار نفر کارمند جذب قوه قضائیه خواهند شد، اظهارداشت: از این تعداد 150 نفر به استان مازندران اختصاص پیدا می کند که با وجود بیش از 30 حوزه قضایی در استان سهم هر حوزه قضایی تعداد کمی است.

32 حوزه قضایی در مازندران فعال است.