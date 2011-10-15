مهدی علی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: این دوره از مسابقات جهانی ووشو در سطح بالاتری نسبت به دوره گذشته برگزار شد و در حضور تمام قدرت‌های جهان در این رشته، ووشوکاران کشورمان با شایستگی نایب قهرمان شدند.

وی افزود: در دوره گذشته مسابقات جهانی ووشو که در کانادا برگزار شد، فیلیپین و ویتنام به عنوان دو قدرت برتر ووشو به دلیل مشکل روادید حضور نداشتند و در این دوره با حضور این دو کشور شاهد رقابت‌های فشرده و سنگینی بودیم. حضور ووشوکاران 87 کشور خود یک رکورد در تاریخ 22 ساله رقابت‌های جهانی ووشو محسوب می شود.

رئیس فدراسیون ووشو در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر افزود: در این دوره برای اولین بار در تاریخ حضور ایران در مسابقات جهانی موفق به کسب 6 مدال طلا شدیم که یک افتخار بزرگ و رکوردی جدید بود، ضمن اینکه کسب اولین مدال در تالوی بانوان خود موفقیتی دیگر برای ووشو ایران به شمار می آید.

علی‌نژاد خاطر نشان کرد: در ادامه سیر صعودی ووشو، بازهم رکوردشکنی کردیم. ووشوی ایران در هر میدان رسمی یک رکورد از خود به جای می گذارد. این موفقیت‌ها برای ووشوی ایران نهایت انتظار نیست و باید تلاش کنیم بازهم به جلو برویم.

وی در پایان تصریح کرد: به لطف خداوند متعال، تلاش اعضای تیم و براساس تدارک مناسبی که برای مسابقات جهانی داشتیم موفق به تکرار عنوان نایب قهرمانی شدیم. به تمام خانواده بزرگ و پرافتخار ووشو کسب این عنوان را که مرهون زحمات همه آنهاست تبریک گفته و این نایب قهرمانی را به ملت عزیز ایران اسلامی هدیه می کنیم.

تیم ملی ووشو ایران در جمعه شب در پایان یازدهمین دوره مسابقات ووشوی قهرمانی جهان با کسب 6 طلا، 2 نقره و سه برنز برای دومین دوره متوالی نایب قهرمان شد.