42 شهر مازندران از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عرب مقصودی شامگاه جمعه در مراسم آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به 10 روستای بخش بابلکنار بابل افزود: مازندران دارای 56 شهر بوده که در حال حاضر 42 شهر استان گازدار هستند و عملیات گاز رسانی، شش شهر با ارزش ریالی 210 میلیارد ریال و حجم لوله ‌گذاری 360 کیلومتر در حال اجرا است که با افتتاح این پروژه‌ها حدود هفت هزار خانوار از نعمت گاز برخوردار می‌شوند.

وی اظهار داشت: مازندران دارای سه هزار و 81 روستا بوده که حدودهزار و 277 روستا از نعمت گاز برخوردار بوده و هزار و 818 روستا قابل گاز رسانی است.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران اظهار داشت: عملیات گاز رسانی 360 روستای مازندران با حجم لوله‌ گذاری هزار و 850 کیلومتر و ارزش 580 میلیارد ریال در دست اجرا بوده که با افتتاح این پروژه‌ها، 44 هزار و 647 خانوار روستایی از نعمت گاز برخوردار می‌شوند.

عرب مقصودی گفت: شهرستان بابل دارای 63 هزار و 11 خانوار شهری بوده که 95 درصد خانوارهای شهری بابل از نعمت گاز برخوردار هستند.

وی تصریح کرد: از 332 روستای شهرستان بابل، حدود 121 روستا با 26 هزار و 223 خانوار روستایی از نعمت گاز برخوردار هستند و در 133روستای بابل با حجم لوله‌گذاری 775 کیلومتر با ارزش 242 میلیارد ریال پیمانکار مشغول فعالیت است.

عرب مقصودی افزود: در حال حاضر مطالعات فنی 77 روستای بابل با حجم لوله‌گذاری 280 کیلومتر و 128 میلیارد ریال اعتبار آغاز شده که شامل 39 روستای بند پی شرقی و 38 روستای بند پی غربی است.

وی گفت: در حال حاضر 11 روستا بند پی غربی در فراخوان انتخاب پیمانکار قرار گرفتند.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران به پروژه گازرسانی روستای شیردار کلا اشاره و تصریح کرد: کلنگ عملیات گازرسانی 10 روستای بابلکنار به میزبانی روستای شیردارکلا به زمین زده شد که حجم لوله‌ گذاری این پروژه 110 کیلومتر با ارزش 46 میلیارد ریال بوده که با افتتاح این پروژه ‌هزار و 381 علمک گاز در این بخش روشن می‌شود.

وی، تعداد خانوارهای بهره‌مند از این پروژه را هزار و 534 خانوار اعلام کرد و افزود: با توجه به حجم گاز رسانی بابل تا پایان سال جاری نرم گاز رسانی بابل به 80 درصد افزایش می‌یابد.