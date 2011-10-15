جایگاه سوخت در بخش کلاچای رودسر گیلان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار گیلان امروز دراین مراسم رشد و پیشرفت کشوردربخش های مختلف را بسیار بالا عنوان کرد و افزود: در مقطع کنونی ایران اسلامی علی رغم تحمیل تحریم های سنگین خوشبختانه درعرصه های مختلف به عنوان الگو در جهان مطرح و در بخش های مختلف به رشد، پیشرفت و موفقیت های قابل توجهی دست یافته است.



مهدی سعادتی با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه اظهارداشت: در این سفر شاهد حضور چشمگیر و پرشور مردم در مراسم استقبال از ایشان بودیم که این نشان از عشق و دلدادگی مردم به نظام است.



وی همچنین با بیان اینکه باید با اتحاد، همدلی، انسجام و همتی مضاعف برای گره گشایی از مشکلات مردم تلاش کرد، گفت: با توجه به توانمندی ها و ظرفیت های خوبی که در بخش کلاچای وجود دارد باید با مدیریت صحیح از این توانمندی ها و ظرفیت ها به بهترین شکل ممکن برای رشد و توسعه این بخش استفاده کرد.



استاندار گیلان رفع مشکل اشتغال را از اولویت های مهم استان ذکر کرد و یادآورشد: با توجه به تشکیل قرارگاه اشتغال در استان گام های موثری برای رفع مشکل اشتغال استان برداشته شود.

" کلاچای " در شرق استان گیلان قرار دارد.