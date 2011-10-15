سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر، به روند تسهیل جریان امور آموزشی در دانشگاه تهران اشاره کرد و گفت: برای تسهیل جریان امور آموزشی دانشجویان، حداکثر اختیارات ستاد دانشگاه به واحدها و همه امور آموزشی دانشجویان را به پردیسها و دانشکده ها تفویض کردیم، البته امور مربوط به ورود دانشجو به دانشگاه و دانش آموختگی یعنی دو گلوگاه اصلی ورود و خروج دانشجو به دانشگاه، تحت نظارت مدیریت ستاد باقی می ماند.

وی اضافه کرد: سایر امور دانشجویان در طول ادامه تحصیل به دانشکده ها واگذار شد؛ بسیاری از این امور پیش از این تفویض شده بود و یک سری مسائل آموزشی را هم خوشبختانه به سیستم سامانه واگذار کردیم. بدین معنا که بسیاری از تقاضاهای دانشجویان از جمله صدور گواهینامه و معرفی نامه های مختلف به مراجع از طریق سامانه بخش آموزش صورت می گیرد.

قمصری با اشاره به صدور این معرفی نامه ها برای دانشجویان، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 17 گواهی مختلف که دانشجو نیاز دارد از جمله معرفی نامه برای سازمان حج و زیارت، راهنمایی و رانندگی، شهرداری، اداره گذرنامه و سایر مراجع در سیستم جامع آموزشی دانشگاه تهران تعریف شده است.

معاون دانشگاه تهران درباره سیستم صدور معرفی نامه برای دانشجویان این دانشگاه، اظهار داشت: دانشجویان با رمز عبوری که دارند می توانند وارد این سامانه شوند و درخواست خود را انتخاب کنند. این درخواست در سیستم تولید می شود و به کارتابل اداری فردی می رود که مسئول امضای چنین معرفی نامه ای است. دانشجویان در نهایت، پرینت نهایی را از دبیرخانه آموزش یا دانشکده خودشان دریافت کنند.