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۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۸:۴۳

قمصری به مهر خبر داد:

تمهیدات دانشگاه تهران برای رفع مشکلات آموزشی/ تفویض اختیار به دانشکده‌ها

تمهیدات دانشگاه تهران برای رفع مشکلات آموزشی/ تفویض اختیار به دانشکده‌ها

معاون آموزشی دانشگاه تهران با اشاره به تسهیل روند امور آموزشی دانشجویان در این دانشگاه، علاوه بر تفویض برخی اختیارات به دانشکده های دانشگاه تهران از صدور 17 نوع معرفی نامه برای دانشجویان از طریق سامانه جامع آموزشی این دانشگاه خبر داد.

سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر، به روند تسهیل جریان امور آموزشی در دانشگاه تهران اشاره کرد و گفت: برای تسهیل جریان امور آموزشی دانشجویان، حداکثر اختیارات ستاد دانشگاه به واحدها و همه امور آموزشی دانشجویان را به پردیسها و دانشکده ها تفویض کردیم، البته امور مربوط به ورود دانشجو به دانشگاه و دانش آموختگی یعنی دو گلوگاه اصلی ورود و خروج دانشجو به دانشگاه، تحت نظارت مدیریت ستاد باقی می ماند.

وی اضافه کرد: سایر امور دانشجویان در طول ادامه تحصیل به دانشکده ها واگذار شد؛ بسیاری از این امور پیش از این تفویض شده بود و یک سری مسائل آموزشی را هم خوشبختانه به سیستم سامانه واگذار کردیم. بدین معنا که بسیاری از تقاضاهای دانشجویان از جمله صدور گواهینامه و معرفی نامه های مختلف به مراجع از طریق سامانه بخش آموزش صورت می گیرد.

قمصری با اشاره به صدور این معرفی نامه ها برای دانشجویان، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 17 گواهی مختلف که دانشجو نیاز دارد از جمله معرفی نامه برای سازمان حج و زیارت، راهنمایی و رانندگی، شهرداری، اداره گذرنامه و سایر مراجع در سیستم جامع آموزشی دانشگاه تهران تعریف شده است.

معاون دانشگاه تهران درباره سیستم صدور معرفی نامه برای دانشجویان این دانشگاه، اظهار داشت: دانشجویان با رمز عبوری که دارند می توانند وارد این سامانه شوند و درخواست خود را انتخاب کنند. این درخواست در سیستم تولید می شود و به کارتابل اداری فردی می رود که مسئول امضای چنین معرفی نامه ای است. دانشجویان در نهایت، پرینت نهایی را از دبیرخانه آموزش یا دانشکده خودشان دریافت کنند.

کد مطلب 1432877

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