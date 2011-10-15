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۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۸:۳۴

مکتبخانه موسیقی نواحی در سراسر کشور راه اندازی می‌شود

مکتبخانه موسیقی نواحی در سراسر کشور راه اندازی می‌شود

مدیر دفتر موسیقی ارشاد با تاکید بر اینکه صیانت از موسیقی اصیل ایرانی از مهمترین رویکردها و وظایف وزارت ارشاد است، از راه اندازی مکتبخانه‌های موسیقی نواحی در تهران و کلیه مراکز استان‌ها خبر داد.

سید محمد میرزمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: استراتژی اصلی دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در دوره اخیر، فعالیت و برنامه ریزی برای حفظ و صیانت از موسیقی نواحی است که در حقیقت ریشه در فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی مردم و بخصوص هنرمندان این عرصه دارد.  

میرزمانی ادامه داد:علاوه بر انجام وظیفه در زمینه صیانت از موسیقی نواحی، مکتبخانه های موسیقی نواحی برای ایجاد انگیزه و نیز تربیت علاقه مندان راه اندازی می شوند.
 
مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با بیان اینکه در تهران دو مکتبخانه و در تمام مراکز استان ها یک نمونه ازا ین نوع مراکز آموزش موسیقی اصیل راه اندازی می شود، افزود :برای راه اندازی این مراکز در کلیه ی مراکز استانها در حال مذاکره با مسوولان ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها هستیم تا این موضوع در بهترین زمان ممکن اجرایی شود.
 
او همچنین با اشاره به اینکه اجرایی کردن این رویکرد با برگزاری جشنواره موسیقی نواحی، آغاز شده و توجه جدی به این نوع موسیقی اصیل و برنامه ریزی برای گسترش ان مهمترین محور برنامه های دفتر موسییقی است، ابراز امیدواری کرد با برنامه هایی که در نظر دارند و همراهی هنرمندان این عرصه، موسیقی نواحی هر چه بیشتر احیا شده و رونق دوباره یابد.
 
 
کد مطلب 1432878

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