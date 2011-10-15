داریوش مؤدبیان درباره جدیدترین فعالیت خود در عرصه کارگردانی و بازیگری تئاتر به خبرنگار مهر گفت: قصد دارم برای ارائه اثری نمایشی و کارگردانی آن با مدیر تماشاخانه ایرانشهر دیداری داشته و گفتگو کنم. البته قرار است برای اردیبهشت‌ماه سال آینده در نمایش "دو آدم خجالتی" نوشته اوژن لابیش با کارگردانی ارشام مؤدبیان به ایفای نقش بپردازم.

این هنرمند با سابقه تئاتر افزود: قرار است در این اثر نمایشی هنرمندان دیگری همچون مهوش افشارپناه، ارژنگ امیرفضلی، بهاره رهنما و محمد حاتمی نیز به ایفای نقش بپردازند.

مؤدبیان درباره فعالیت‌های خود در زمینه ترجمه آثار نمایشی گفت: نمایشنامه "بوفالوی آمریکایی" نوشته دیوید ممت را که از بهترین آثار ممت و ادبیات نمایشی است ترجمه کرده‌ام. این نمایشنامه با مقدمه‌ای مفصل از ممت و کارهایش برای چاپ به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شده است و امیدوارم تا ماه آینده این نمایشنامه در کتابفروشی‌ها عرضه شود.

داریوش مؤدبیان بازیگر، کارگردان و مدرس با سابقه تئاتر پس از 20 سال دوری از صحنه تئاتر سال 87 در نمایش "درخت‌‌ها" به کارگردانی مهرداد کوروش‌نیا و سال 88 در نمایش "باران" به کارگردانی امیر دژاکام به ایفای نقش پرداخت.