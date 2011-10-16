به گزارش خبرنگار مهر، گشت و گذاری در بازار خودرو نشانگر این است که این روزها تفاوت قیمت درب کارخانه و بازار آزاد برای برخی از انواع خودرو حتی به 1.5 میلیون تومان نیز بالغ می‌شود و این در شرایطی است که متقاضیان با مراجعه به برخی نمایندگی‌‎های خودروسازان مطرح، با این جمله مواجه می‌شوند که فلان مدل از یک گروه خودروسازی، همچنان تولید کمی دارد و برای دریافت خودرو باید چندین ماه صبر کرد.

این در شرایطی است که همین خودرو، در بازار آزاد به وفور یافت شده و البته متقاضی برای دریافت آن باید پول بالاتری را بپردازد. در این میان البته واسطه‌هایی هم هستند که با مذاکره با برخی نمایندگی‌ها، به تعداد زیادی خودرو دریافت کرده و در بازار آزاد با قیمت‎های بالاتر می‌فروشند.

البته مسئولان دولتی در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز اعلام می‌کنند که تفاوت قیمت درب کارخانه با بازار آزاد تخلف است و آنها در مبادی فروش کارخانجات که همان نمایندگی‌ها هستند، جلوی تخلفات را خواهند گرفت.

شرکت‌هایی نیز که اقدام به فروش اقساطی خودرو تلاش دارند تا با جذب مشتری و قرار دادن شرایط به اصطلاح "عالی" مشتریان بیشتری را به خود جذب کنند. نمونه آن نیز به وفور در تبلیغات برخی مجلات یافت می‌شود. به نحوی که برخی از این واسطه‌ها با به کار بستن جملاتی همچون " بدون کارمزد واقعی" یا " با حداقل سود بانکی" یا " سند به نام خریدار" تلاش دارند تا مشتریان را قانع کنند که از محصولات آنها خریداری کند.

به هرحال هم اکنون شرایط قیمتی در بازار به گونه‌ای است که یا مشتری باید مبلغ بیشتری را بپردازد و از بازار آزاد خرید کند، یا برای دریافت خودروی مورد نظر خود البته در برخی انواع آن، ماهها را به انتظار بنشیند و پیش‌پرداخت بپردازد و در نهایت با تاخیر یا بدون تاخیر، خودروی خود را دریافت کند. البته در عمل، زمانی که مشتری چند ماه پول خود را بلوکه می‌کند به نحوی گویا قیمتی بالاتر از قیمت‌های مصوب را پرداخته است.