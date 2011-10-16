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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۵

گزارش میدانی مهر/

شیوه‌های جذاب واسطه‌ها برای فروش خودرو/ قیمت انواع خودرو در بازار ایران

شیوه‌های جذاب واسطه‌ها برای فروش خودرو/ قیمت انواع خودرو در بازار ایران

خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: اگرچه همچنان فاصله قیمت خودرو در بازار و درب کارخانه تفاوتی بین یک تا یک و نیم میلیون تومان دارد، واسطه‌ها نیز بیکار ننشسته‌اند و با ارایه پیشنهادهای جذاب، تلاش دارند تا مشتری را از خرید از نمایندگی‎ها به سمت بازار آزاد بکشانند.

به گزارش خبرنگار مهر، گشت و گذاری در بازار خودرو نشانگر این است که این روزها تفاوت قیمت درب کارخانه و بازار آزاد برای برخی از انواع خودرو حتی به 1.5 میلیون تومان نیز بالغ می‌شود و این در شرایطی است که متقاضیان با مراجعه به برخی نمایندگی‌‎های خودروسازان مطرح، با این جمله مواجه می‌شوند که فلان مدل از یک گروه خودروسازی، همچنان تولید کمی دارد و برای دریافت خودرو باید چندین ماه صبر کرد.

این در شرایطی است که همین خودرو، در بازار آزاد به وفور یافت شده و البته متقاضی برای دریافت آن باید پول بالاتری را بپردازد. در این میان البته واسطه‌هایی هم هستند که با مذاکره با برخی نمایندگی‌ها، به تعداد زیادی خودرو دریافت کرده و در بازار آزاد با قیمت‎های بالاتر می‌فروشند.

البته مسئولان دولتی در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز اعلام می‌کنند که تفاوت قیمت درب کارخانه با بازار آزاد تخلف است و آنها در مبادی فروش کارخانجات که همان نمایندگی‌ها هستند، جلوی تخلفات را خواهند گرفت.

شرکت‌هایی نیز که اقدام به فروش اقساطی خودرو تلاش دارند تا با جذب مشتری و قرار دادن شرایط به اصطلاح "عالی" مشتریان بیشتری را به خود جذب کنند. نمونه آن نیز به وفور در تبلیغات برخی مجلات یافت می‌شود. به نحوی که برخی از این واسطه‌ها با به کار بستن جملاتی همچون " بدون کارمزد واقعی" یا " با حداقل سود بانکی" یا " سند به نام خریدار" تلاش دارند تا مشتریان را قانع کنند که از محصولات آنها خریداری کند.

به هرحال هم اکنون شرایط قیمتی در بازار به گونه‌ای است که یا مشتری باید مبلغ بیشتری را بپردازد و از بازار آزاد خرید کند، یا برای دریافت خودروی مورد نظر خود البته در برخی انواع آن، ماهها را به انتظار بنشیند و پیش‌پرداخت بپردازد و در نهایت با تاخیر یا بدون تاخیر، خودروی خود را دریافت کند. البته در عمل، زمانی که مشتری چند ماه پول خود را بلوکه می‌کند به نحوی گویا قیمتی بالاتر از قیمت‌های مصوب را پرداخته است.

قیمت خودروهای پرتقاضا در بازار ایران
نوع خودرو قیمت در بازار آزاد قیمت درب کارخانه(مصوب دولت)
پراید 131  8 میلیون و 700 هزار تومان 8 میلیون و 425 هزار تومان 
 ریو  14 میلیون و 900 هزار تومان 14 میلیون و 150 هزار تومان 
 تیبا  12 میلیون تومان  11 میلیون 640 هزار تومان
 تندر90  15 میلیون و 900 هزار تومان  15 میلیون و 100 هزار تومان
 مگان اتومات  36 میلیون تومان  32 میلیون و 800 هزار تومان
 سوزوکی گراندویتارا 46 میلیون و 900 هزار تومان   45 میلیون و 100 هزار تومان
 سمند ال ایکس  15 میلیون و 400 هزار تومان  15 میلیون و 170 هزار تومان
 پژو 207  17 میلیون و 800 هزار تومان  17 میلیون و 535 هزار تومان
 پژو 206 تیپ 2  15 میلیون و 100 هزار تومان  14 میلیون و 750 هزار تومان
 پژو پارس دوگانه‌سوز  18 میلیون و 150 هزار تومان  17 میلیون و 960 هزار تومان
 پژو روآ دوگانه سوز 10 میلیون و 100 هزار تومان    9 میلیون و 910 هزار تومان
کد مطلب 1432894

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