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۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۹:۲۸

برقراری در گفتگو با مهر:‌

مسئولان برای رضایت رهبری در مسیر اهداف ایشان حرکت کنند

سنقر - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان سنقر و کلیایی گفت:‌ مسئولان اگر بخواهند مقام معظم رهبری را از خود راضی کنند باید در مسیر اهداف و فرمایشات ایشان حرکت کنند.

امام جمعه سنقرو کلیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، بهره مندی همه مسلمانان از خیر و برکت وجودی ولایت در دوران غیبت را نعمت بزرگ الهی دانست و گفت: ایران اسلامی به برکت وجود ولایت از پیشرفت‌های چشمگیری در عرصه های مختلف برخوردار شده است.

حجت الاسلام شمس الله برقراری تصریح کرد: با رهبری مقام معظم، کشورمان در بحران‌های به وجود آمده توسط فتنه گران از این فراز و نشیب‌ها با عزت و عظمت و با صلابت عبور کرده است.

امام جمعه شهرستان سنقر تاکید کرد: مسئولین اگر بخواهند مقام معظم رهبری را از خود راضی نمایند باید در مسیر اهداف و فرمایشات ایشان حرکت کنند.

نماینده مردم سنقرو کلیایی در مجلس شورای اسلامی در پایان با تشریح اهداف سفر معنوی مقام معظم رهبری در روز بیستم مهر ماه به استان کرمانشاه، به میمنت تشریف فرمایی مقام معظم رهبری، گفت:‌ این روز به عنوان یوم الله در تاریخ این استان ثبت شده است و همگان شاهد استقبال با شکوه اقشار مختلف مردم استان از معظم له بودند.

کد مطلب 1432897

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