سیدصدرالدین شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به احداث 5 دانشکده در این دانشگاه از در دستور کار بودن راه اندازی این دانشکده ها در هیئت امنای دانشگاه علامه طباطبایی خبر داد و گفت: به زودی 5 دانشکده جدید از جمله دانشکده های علوم اجتماعی، علوم پایه، حسابداری و امور مالی، الهیات و معارف اسلامی و زبانهای خارجی در این دانشگاه راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: طراحی دانشکده ها انجام شده و با دریافت مصوبه تاسیس، به شورای گسترش می رود و سعی می کنیم از سال آینده با یک شیب ملایم جداسازی رشته ها انجام شود.

رئیس دانشگاه علامه درباره این جدا سازی که از آن یاد کرد، اظهار داشت: ما در دانشگاه علامه تمام رشته های علوم پایه، علوم اجتماعی، الهیات و معارف اسلامی، حسابداری و امور مالی و زبانهای خارجی را داریم اما می خواهیم این رشته ها به صورت دانشکده درآیند.

وی در این باره به ذکر مثالی پرداخت و گفت: برای مثال ما گروههای معارف، علوم قرانی و فلسفه و کلام اسلامی در دانشگاه داریم، اما برای تاسیس یک دانشکده باید حداقل سه گروه در دانشگاه داشته باشیم. بنایراین برای هر کدام از این رشته ها به طور جداگانه یک دانشکده تاسیس می شود.

به گفته شریعتی، به منظور توسعه رشته های یاد شده، لزوم تاسیس این دانشکده ها ضرورت دارد.

وی ادامه داد: این رشته ها در حال حاضر به صورت گروه در دانشکده ها مطرح هستند، مثلاً رشته زبانهای خارجی در دانشگاه علامه با زبانهای ترکی، اسپانیولی، روسی که در دست تاسیس است، عربی، مترجمی زبان انگلیسی، زبانشناسی، آموزش زبان انگلیسی و ادبیات زبان انگلیسی نیز فعال است.

شریعتی با اشاره به زمان و مکان راه اندازی دانشکده ها، تاکید کرد: تلاش می کنیم هر چه سریعتر این دانشکده ها راه اندازی شود، البته مکان راه اندازی نیز مهم است چون می دانیم یک فضای دیگر می خواهد و مکان راه اندازی در خود دانشگاه علامه خواهد بود.