مهمترین عناوین روزنامه های صبح شنبه کشور

اعتماد:

استعفانامه علی مطهری از خانه ملت؛ آیا ما حق یک سئوال از رئیس جمهور نداریم؟

مدیرعامل سابق بانک‌های ملی و صادرات: خاوری کار غلطی انجام داد

رهبر معظم انقلاب: لازمه مردم سالاری اسلامی استفاده غیرصوری از مردم است

اقتصاد پویا:

معاون سازمان توسعه تجارت: جوایز صادراتی حذف می‌شود

رئیس کل گمرک ایران: کارت‌های بازرگانی رتبه بندی می‌شوند

دبیر شورای عالی ترافیک اعلام کرد: پرداخت 75 درصد هزینه احداث مترو کلانشهرها توسط دولت

ایران :

رئیس سازمان بورس بر رشد بازار سرمایه در 6 اخیر تاکید کرد: ارزش بورس 5 برابر شده، برخی ناراحتند

استقلال فرصت صدرنشینی را از دست داد

قانون بازنشستگی پیش از موعد کارگران چرا اجرا نمی‌شود



تفاهم:

مقام معظم رهبری در دیدار هزاران نفر از بسیجیان کرمانشاه: اگر انحرافی در حرکت انقلاب و نظام دیده شود بسیج در مقابل آن خواهد ایستاد

مسنجر ایرانی رونمایی شد

در نیمه نخست امسال: واردات خودرو کاهش یافت

ایران عضو باشگاه صادرکنندگان بنزین هواپیما شد



تهران امروز:

فرمانده معظم کل قوا: سیاست ایران هراسی در منطقه نتیجه ندارد

طرح تحریم مقامات اروپایی در مجلس تهیه می‌شود

احتمال تغییر مدیرعامل شرکت ملی نفت



جام جم :

قایقرانی ایران در آسیا مدال درو کرد

رهبر معظم انقلاب: بسیج در برابر هر انحرافی می‌ایستد

طرح‌های جدید برای حل مشکلات دانش‌آموزان عشایر



جوان:

فرمانده کل قوا: بسیج در برابر هر حرکت انحرافی خواهد ایستاد

جهان سناریوی هالیوودی آمریکا را باور نکرد

متقاضیان جدید یارانه نقدی به پلیس +10 مراجعه کنند



حمایت:

مقام معظم رهبری: فتح قله‌های اقتدار جهانی با روحیه بسیجی

رئیس قوه قضائیه در جمع روسای کل دادگستری استان‌ها تاکید کرد: کاهش استفاده از مجازات حبس

خطیب جمعه تهران: جنبش وال استریت به نابودی آمریکا منجر می‌شود



خراسان:

تحلیل رسانه‌های مهم غربی از غیرمنطقی بودن اتهام آمریکا علیه ایران

رئیسی امور توسعه دولت الکترونیک: تنها 10 درصد خدمات دستگاه‌ها الکترونیکی شده است

کسب 3 مدال طلا توسط بانوان ووشوکار ایران در جام جهانی ترکیه

دنیای اقتصاد:

مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد: کاهش موانع کسب و کار

کارنامه ضعیف اوراق مشارکت

اکونومیست تحلیل کرد: سرمایه گذاری در زمان بحران



شرق:

خبر غیررسمی رسانه‌های غربی: واشنگتن به تهران نامه داد

پاسداشت 12 بانوی موسیقیدان

مقام معظم رهبری: سیاست استکبار برای ایران هراسی در منطقه نتیجه ندارد



فرهیختگان:

مقام معظم رهبری:‌ سیاست ایران هراسی نتیجه نخواهد داشت

جاسبی: تغییر ساختار، ایجاد شعب علوم و تحقیقات و توسعه مراکز فناوری‌‌های نو

آملی لاریجانی: شورای عالی نظارت در قوه قضائیه وارد عرصه می‌شود



قدس:

رهبر معظم انقلاب: روحیه بسیجی باید در همه ارکان کشور گسترش و تعمیق یابد

بانک مرکزی اعلام کرد: جدیدترین تغییرات مدیران بانکی کشور

بادامچیان: اصلاح طلب‌ها مراقب باشند ابزار فتنه نشوند

کیهان:

ولی امر مسلمین: اقتدار روزافزون ایران آمریکا را به پریشانی گویی انداخته است

وزارت نفت: ایران برای اولین بار بنزین هواپیما صادر می‌کند

اسلامگرایان جمهوری آذربایجان تظاهرات ضد دولتی برگزار می‌کنند



ملت ما:

هر روز 20 کودک آزاری در ایران گزارش می‌شود؛ قانون حمایت از کودکان همچنان بلاتکلیف است

متن کامل نامه استعفای علی مطهری منتشر شد؛ 10 سئوال مطهری از رئیس جمهور

تاثیرگذاری اختلاس روی سهام بانک‌ها؛ سقوط شاخص اعتماد مردم در بازار سرمایه

هفت صبح:

نفت بالاتر از استقلال و تراکتور

گربه رقصانی بیمه‌‌ای

همشهری:

رهبر معظم انقلاب اسلامی: سیاست "ایران هراسی" بی‌نتیجه خواهد بود

تدارک گسترده در 82 کشور و 951 شهر برای راهپیمایی اعتراضی علیه آمریکا

با حضور قالیباف؛ امروز 35 پروژه در منطقه 21 افتتاح می‌شود