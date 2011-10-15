به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز غریب پور با بیان این مطلب افزود: برگزاری جشنواره خوب است، اما در کشور ما شیوه برگزاری جشنواره معکوس است. جشنواره باید محلی باشد برای اجرای نمایشهایی که در برخورد با مخاطب عام خود را آزمودهاند و به آثاری جامع تبدیل شدهاند، اما در حال حاضر جشنوارههای ما مانند هندوانههای در بسته هستند و این شیوه برگزاری در هیچ کشوری رایج نیست.
این کارگردان تئاتر ادامه داد: آثار شرکتکننده در جشنواره باید با مخاطب عام برخورد کرده باشند نه اینکه برای جشنواره تولید شده باشند همچنانکه در تمام جشنوارههای معتبر دنیا آثاری اجرا میشوند که امتحان خود را در برخورد با مخاطب عام پس داده و ارزش و اعتبارشان مشخص شده باشد.
وی افزود: داور جزیی از جامعه است و نظرات داور در امتداد و راستای نظرات اجتماعی است و این گونه است که داوری در جشنوارههای معتبر دنیا در ادامه نظرات مردمی است و امری مجزای از آن نیست.
این هنرمند تئاتر در پایان صحبتش عنوان کرد: آثاری که صرفا برای شرکت و اجرا در جشنواره اجرا میشوند، نشانگر نبود قانون مشخصی برای آن جشنواره و سردر گمی آن هستند و این موضوعی است که ما باید در برگزاری جشنوارههایمان به آن توجه کنیم.
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