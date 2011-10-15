پژوهشگران عرصه تبلیغ دین در خراسان رضوی تجلیل شدند

مسئول پژوهش تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سال گذشته طی نخستین فراخوان آثار پژوهشی عرصه تبلیغ دین 300 اثر در قالب کتاب، نشریه، مقاله، طرح پژوهشی، پایان نامه و نرم افزار از پژوهشگران و اساتید حوزه و دانشگاه، طلاب و دانشجویان دریافت شد.

حجت الاسلام محمد اسفندیاری با اشاره به اینکه داوری این فراخوان در سه مرحله انجام شد که در نهایت 25 اثر به عنوان آثار برتر انتخاب شدند، بیان کرد: از پژوهشگران برتر در قالب حمایتی و اهدای سکه توسط مسئولین استانی تجلیل شد.

وی افزود: تدوین الگوی مهندسی فرهنگی دین، جامعه شناسی تبلیغ، اخلاق تبلیغ در سیره رسول خدا(ص) و تبلیغ در فضای مجازی از جمله آثاری بودند که در قالب کتاب، پژوهش و پایان نامه ارائه و حائز رتبه برتر شدند.

وی کاربردی شدن تحقیق‌ها در حوزه دین، استفاده از طرح های نو و مشارکت نظرات در این امر، مشارکت مبلغان جوان و استفاده از طرح‌های نو بر اساس تجربه تبلیغی روحانیون طرح هجرت در روستا‌ها از اهداف این فراخوان برشمرد.

مسئول پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، گردآوری طرح های پژوهشگران و فعالان عرصه تبلیغ و مدیریت و بهره وری از آن به منظور ایجاد پایگاهی جامع پیرامون تبلیغ دین را از دیگر اهداف این رقابت پژوهشی برشمرد.

اسفندیاری با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی تبلیغات اسلامی، تبلیغ دین است، کاربردی کردن پژوهشهای دینی و تبلیغی را از مهم ترین اولویت های این سازمان ذکر کرد.