مجید حمیدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که «با توجه به عدم انتخاب آثار داستانی برگزیده در جوایزی مانند کتاب فصل، آیا میپذیرید که داوران این جوایز تمایلی به معرفی رمانهای برتر به جامعه ندارند؟» گفت: خیر. البته در دوره اخیر جایزه کتاب فصل اثری در حوزه ادبیات داستانی برگزیده نشد ولی شما در دوره قبلی شاهد بودید که ما رمان «جاده جنگ» را به عنوان برگزیده معرفی کردیم.
وی افزود: در هیچ گروهی اینگونه نبوده و نیست که در هر دوره و به صورت متناوب اثر یا آثار برگزیده داشته باشد. حتی در گروه دین که 10 زیرگروه دارد، بعضاً میبینیم که در برخی دورهها اثر برگزیده ندارد.
دبیر علمی جایزه کتاب فصل اضافه کرد: ما بر اساس ضوابط و ملاکها داوری میکنیم. پس باید در خصوص انتخاب نشدن برخی کتابها به عنوان برگزیده گفت: یا اشکال در ضوابط و ملاکها است که البته اینگونه نیست؛ چرا که در دورههایی از جایزه برگزیده یا شایسته تقدیر معرفی کردهایم، یا اشکال در داوران است که با توجه به اینکه داوران در هر دوره تغییر میکنند، باز هم نکته ناصحیحی است.
حمیدزاده در پاسخ به این سئوال که «آیا فکر نمیکنید عدم معرفی آثار ادبی برگزیده در اینگونه جوایز با توجه به غنای ادبیات کهن ایران، وجه نازیبایی در جهان پیدا کرده یا خواهد کرد؟» گفت: اصلاً اینگونه نیست که نویسندگان معاصر ما نتوانند آثار شاخصی خلق کنند، ولی این هم یک مسئله اساسی است که ملاک ما امتیازهایی است که آثار میآورند؛ نه بیشتر نه کمتر.
وی در عین حال تاکید کرد: داوریها میتواند به دو گونه صورت بگیرد؛ یا اینکه بگوییم کدام اثر از همه بهتر است که در این صورت ما در همه گروهها و در همه دورهها، اثر برگزیده خواهیم داشت. شیوه دوم هم این است که ببینیم در بین آثار منتشره، کدام یک بیش از 90 امتیاز (حد نصاب برای برگزیده شدن) را کسب کرده است که در حال حاضر همین شیوه اجرا میشود.
دبیر علمی جوایز کتاب سال، همچنین درباره وعدهها در خصوص تغییر آئیننامه این جوایز گفت: ما هم در جلسه هیئت علمی جایزه کتاب سال و هم در جلسات علمی جایزه کتاب فصل، بر سر احتمال تغییر آئیننامهها بحث میکنیم و اگر آنچه تصمیمی دال بر این موضوع گرفته شود، ما نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.
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