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۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اتمام مهلت خروج اتباع خودمعرف غیرمجاز از ایران

اتمام مهلت خروج اتباع خودمعرف غیرمجاز از ایران

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران گفت: اتباع غیرمجاز خودمعرف تنها تا 16 مهرماه فرصت داشتند برگه خروج گرفته و کشور را ترک کنند.

عیسی موسوی‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: پس از اتمام مهلت طرح تعیین تکلیف و نوبت‌دهی بحث خودمعرف هیچ معنایی ندارد و اتباع غیرمجاز که در طرح شرکت نکرده‌اند فرصت داشتند تا 16 مهرماه جاری به پایگاه خاوران مراجعه کرده و از کشور خارج شوند.

وی ادامه داد: پس از 16 مهر طرحی به عنوان خروج خودمعرف نداریم و نیروی انتظامی با این اتباع غیر مجاز برابر قوانین و مقررات برخورد می کند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران گفت: در حال حاضر طرح تعیین تکلیف اتباع غیر مجاز افغان در مرحله پایانی است و برگه‌های خروج تمامی افراد صادر شده است و به نیروی انتظامی نیز ابلاغ شده که با اتباع غیرمجاز افغان که در طرح شرکت نکرده‌اند برخورد کند.


 

کد مطلب 1432931

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