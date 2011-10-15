اتمام مهلت خروج اتباع خودمعرف غیرمجاز از ایران

عیسی موسوی‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: پس از اتمام مهلت طرح تعیین تکلیف و نوبت‌دهی بحث خودمعرف هیچ معنایی ندارد و اتباع غیرمجاز که در طرح شرکت نکرده‌اند فرصت داشتند تا 16 مهرماه جاری به پایگاه خاوران مراجعه کرده و از کشور خارج شوند.

وی ادامه داد: پس از 16 مهر طرحی به عنوان خروج خودمعرف نداریم و نیروی انتظامی با این اتباع غیر مجاز برابر قوانین و مقررات برخورد می کند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران گفت: در حال حاضر طرح تعیین تکلیف اتباع غیر مجاز افغان در مرحله پایانی است و برگه‌های خروج تمامی افراد صادر شده است و به نیروی انتظامی نیز ابلاغ شده که با اتباع غیرمجاز افغان که در طرح شرکت نکرده‌اند برخورد کند.



