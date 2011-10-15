حمله انتحاری به قرارگاه نیروهای آمریکایی در پنجشیر افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر از کابل، پنج مهاجم انتحاری که سوار بر خودروی بمبگذاری شده بودند به مرکز تیم بازسازی آمریکایی در ولایت پنجشیر حمله کردند.



"کرام الدین کریم" والی پنجشیر خبرنگار مهر گفت : در حمله مهاجمان انتحاری به قرارگاه تیم بازسازی ولایتی نیروهای آمریکایی در شهرستان "عنابه"دو غیر نظامی کشته و دو پیمانکار افغان زخمی شده اند.

بنا به اظهارات این مقام افغان، چهار مهاجم پیش از انفجار توسط پلیس از پای درآمدند و پنجمین مهاجم، خود را در درب ورودی قرارگاه منفجر کرد.



طالبان مسلح با پذیرفتن مسئولیت این رویداد ادعا می کنند که تلفات سنگین به نیروهای افغان و آمریکایی وارد شده و درگیری هنوز هم میان افراد آنان و سربازان افغان و خارجی ادامه دارد.

پنجشیر از جمله ولایت امن در شمال افغانستان است که برای نخستین بار حملات انتحاری در آن رخ داده است.