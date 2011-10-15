نجات خرس گرفتار در استخر آب توسط باغداران سمیرمی

هومان خاکپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در اوایل هفته گذشته یک جفت خرس تشنه و گرسنه برای آب خوردن و تهیه غذا، سحرگاهان از ارتفاعات منطقه جنگلی شمس آباد بروجن به باغات میوه در منطقه ونک سمیرم که هم مرز با منطقه شمس آباد است نزدیک شده ولی خرس ماده در استخر کم آب یکی از باغات سیب که دیواره های آن ایزوگام و لغزنده شده بود گرفتار شد.

وی اظهار داشت: غلام امیری یکی از باغداران در منطقه ماجرای رفتار ستایش برانگیز هم وطنان سمیرمی را چنین توصف کرد؛ صبح خیلی زود به همراه گروهی از اهالی ونک برای چیدن سیب به سمت باغات روانه بودند که با صدای نعره خرسی قهوه ای در داخل استخر کم آب یکی از باغات مواجه شدند.

به گفته وی، خرس ماده در تلاش برای خارج شدن از استخر و خرس نر هم در فاصله 200 متری در حال نعره کشیدن و بی قراری برای رهایی جفتش بود و حضور باغداران مانع از نزدیک شدن خرس نر و تلاش برای نجات جفتش شده بود.

خاکپور گفت: این باغداران تعدای تنه و سرشاخه درخت به داخل استخر انداختند و پس از دو ساعت تلاش، خرس گرفتار خود را از روی این چوب ها به بالا و بیرون استخر کشاند و به همراه جفتش که در تمام این مدت در حال نعره کشیدن و بی قراری بود راهی ارتفاعات منطقه شمس آباد دوراهان شد.

به اعتقاد خاکپور، باغداران منطقه ونک سمیرم نشان دادند که تعداد آن باغدارانی که در رفتاری غیر انسانی اقدام به قتل فجیع آن خرس مادر و دو فرزندش، آن هم به جرم آسیب رساندن به درختان باغ شان کردند، زیاد نیستند و عموم مردمانی که در منطقه ونک سمیرم زندگی می کنند از جنس انسانهایی هستند که می کوشند تا با به خطر انداختن جانشان، جان یک حیوان را نجات دهند.

