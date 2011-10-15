به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست دادسرای انقلاب و عمومی این شهرستان گفت:‌ فرزند خانواده اسماعیلی در جریان درگیری در 16 فروردین سال 1383 به ضرب گلوله به قتل رسیده بود که خانواده این مقتول به میمنت سفر مقام رهبر انقلاب به شهرستان گیلانغرب از قصاص قاتل فرزند خود گذشت کردند.

علی محمد روحانی تاکید کرد:‌ حکم قصاص قاتل مرحوم اسماعیلی به تایید رسیده و قرار بود هفته آینده اجرا شود که ولی دم در روز چهارشنبه هفته جاری با حضور در دادگستری گیلانغرب به احترام حضور مقام معظم رهبری به گیلانغرب با ارائه رضایت کتبی، قاتل فرزند خود را عفو کردند.