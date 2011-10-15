مسمومیت با مواد آرایشی و کرمها در کودکان خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر، آرزو دهقانی کارشناس آموزشی مرکز پیشگیری از حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس کشور با بیان این مطلب اظهار داشت: بعضی از قرصها،‌ داروهای گیاهی و حتی قرصها برای کودکان خطرناک هستند و والدین باید توجه داشته باشند که بچه ها در قیاس با بزرگترها تحمل کمتری نسبت به مقادیر کم مواد سمی دارند بنابراین، این مواد همیشه باید در کابینت قفل دار طوری که قابل دسترس بچه ها نباشد، ‌نگهداری شوند.

وی با اشاره به این که الکل برای بچه ها بسیار خطرناک است، افزود: همیشه محکم بستن درب قفسه های حاوی الکلهای قوی کافی نیست زیرا بچه ها خیلی خوب درب ظروف را باز می کنند و حتی مقادیر کم الکل می تواند برای کودکان مضر باشد.

به گفته دهقانی،‌ سیگار و تنباکو اغلب در اطراف خانه انداخته می شوند تنباکو در همه شکل، سمی و خطرناک است و همه انواع تنباکو بایستی از دسترس بچه ها دور نگهداشته شود حتی یک ته سیگار ممکن است برای کودک سمی باشد.

کارشناس آموزشی اورژانس کشور با بیان اینکه بسیاری از مسمومیتهای اتفاقی،‌ زمانی که بچه ها به دیدن پدر و مادر بزرگها می روند،‌ اتفاق می افتد،‌ گفت:‌ افراد مسن اغلب قرصها را به طور مشخص در کشوهای کنار تخت خواب نگهداری می کنند و اگر این داروها در کیف دستی یا کشوها باشند به سادگی در دسترس کودک خواهند بود.

دهقانی در ادامه گفت: والدین باید دقت کنند که گیاهان خانگی سمی را نگهداری نکنند،‌ حتی اگر مکانی برای نگهداری این گیاهان داشته باشند زیرا ممکن است برگهای گیاه روی کف اتاق ریخته شود. سم گیاه اغلب باعث تاول،‌ زخم در دهان و یا زبان کودک می شود.