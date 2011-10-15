امروز از نیوزیلند گرفته تا فرانکفورت، لندن، آلاسکا، سیدنی، کریس جورج، واشنگتن، نیویورک و دیگر شهرهای آمریکا مردم معترض به سیاستهای اقتصادی کشورهای خود به خیابانها می آیند تا همگام با جنبش تسخیر وال استریت و "تسخیر بورس لندن" اعتراض خود را به اطلاع دولتمردان غربی برسانند.

این در حالی است که روز گذشته به معترضان حاضر در پارک زاکوتی منهتن که هسته اصلی جنبش تسخیر وال استریت را تشکیل می دهند هشدار داده شده بود که باید به سرعت این پارک را تخلیه کنند.

در شهررم نیز انتظار می رود که هزاران نفر به خیابانها بیایند و در تظاهراتی که نام آن را "اعتراض ملی" گذاشته اند شرکت کنند.

این در حالی است که از روز گذشته پلیس آمریکا بر شدت تدابیر امنیتی خود اضافه کرده و تا ساعات پایانی روز گذشته دست کم 20 نفر از معترضان را بازداشت کرده است. جنبش اعتراضی تسخیر وال استریت امروز وارد پنجمین هفته شکل گیری خود می شود و در این مدت کوتاه توانسته طرفداران زیادی را در سراسر دنیا به خود جذب کند.

و اما علاوه بر شهرهای مهم آمریکا پیش بینی می شود که تظاهرات امروز لندن نیز بسیار گسترده باشد.

هر چند ترتیب دهندگان جنبش تسخیر بورس لندن اعلام کرده اند که تجمع امروز آنها صلح آمیز خواهد بود، اما با این وجود پیش بینی می شود که با توجه به حساسیت به وجود آمده در این ارتباط، احتمال به خشونت کشیده شدن آن وجود داشته باشد.

علاوه بر نیوزیلند، در استرالیا نیز امروز شنبه قرار است که مردم در شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات بزنند. گزارشهای ابتدایی ارسالی از استرالیا حکایت از آن دارد که دستم کم دو هزار نفر از مردم سیدنی به خیابانها آمده اند تا خود را برای آغاز تظاهرات آماده کنند.

اما امروز اولین روزی نیست که مردم کشورهای اروپایی در حمایت از مردم آمریکا دست به تظاهرات می زنند، بلکه در هفته گذشته مردم چندین کشور از جمله اتریش در شهرهای سالزبورگ و وین اقدام به برگزاری تظاهرات کرده بودند.

از دیگر شهرهای اروپایی که انتظار می رود امروز شاهد حضور گسترده معترضان به سیاستهای اقتصادی باشد شهر آتن پایتخت یونان است. مردم یونان خود از ماهها قبل در اعتراض به سیاست ریاضت اقتصادی دولت "پاپندرو" به خیابانها ریخته بودند و در هفته های گذشته با شعله ور شدن آتش تسخیر بورس ها مجددا حضور خود در خیابانها را افزایش داده اند.