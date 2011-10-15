100 میلیارد تومان برای توانمندسازی حاشیه شهر و روستاهای همدان اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در شورای اداری استان همدان افزود: در سفر اخیر هیئت دولت به استان همدان این میزان اعتبار برای عمران و آبادانی همدان در نظر گرفته شد.

وی اضافه کرد: در سفر هیئت دولت به استان همدان و در کارگروه اشتغال و جلسه هیئت دولت نکات بسیار عمده‌ای در بخش‌های مختلف از جمله تقویت سهم بانک‌ها، صنایع کوچک و بزرگ، تولید و اشتغال مطرح و تصویب شد.

پیریایی اظهار داشت: مصوبات اجرایی نشده سه سفر قبلی هیئت دولت به استان همدان، در دور چهارم سفر گره‌گشایی شد که عمده این مصوبات مربوط به کمیسیون ماده 215 قانون برنامه پنجم بود.

پیریایی با تأکید بر تعیین تکلیف مصوبات باقی مانده اضافه کرد: 39 مصوبه، باقی مانده که گره‌گشایی آنها در گرو پیگیری معاون برنامه‌ریزی استاندار است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه معاون عمرانی استاندار باید با جدیت موضوعات کلانشهر همدان را پیگیری کند، خطاب به شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرهای استان همدان گفت: معاون عمرانی استاندار پیگیر روند اجرای پروژه‌ها است و تمام موارد را گزارش می‌دهد.

کرم‌رضا پیریایی با تأکید بر اینکه معاون عمرانی باید مباحث کلان شهرستان‌ها را به تفکیک مشخص کند، افزود: در استان همدان باید قدم‌های بزرگ عمرانی برداشته شود.

استاندار همدان در ادامه به مشکل مؤسسه صندوق احسان الزهرا همدان اشاره کرد و گفت: این صندوق به مؤسسه ثامن الحجج تحویل داده شده و مسئولیت پیگری آن بر عهده مدیرکل امور اقتصادی استانداری است.

کرم رضا پیریایی تأکید کرد: مدیرکل امور اقتصادی استانداری باید با همه قوت پیگیر حل مشکل صندوق احسان الزهرا باشد.