تدوین سند توسعه از مهمترین برنامه های فیروزکوه است

اسماعیل اسفندیار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تدوین سند توسعه فیروزکوه، مدیریت بهره وری آبهای سطحی و زیرزمینی در شهرستان، ارتقای مدیریت علمی با استفاده از آموزش مدیران و کارکنان، افزایش اعتبارات عمرانی و افزایش کیفیت نان در فیروزکوه از مهمترین برنامه های این شهرستان است.

وی گفت: در بخش اداری مالی، فعالیتهایی از جمله نظارت بر امور کارکنان در انجام وظایف محوله بر اساس شرح وظایف، نظارت بر عملکرد پرسنل، نظارت بر ورود و خروج کارکنان و تعیین اضافه کار ماهانه آنها، نظارت بر عملکرد واحد مالی و سندهای صادر شده از سوی حسابداری پیگیری خواهد شد.

تعیین مسائل کلان شهرستانی مورد توجه بخش برنامه ریزی است



این مسئول در خصوص معرفی حوزه عملکردی خود ادامه داد: در بخش برنامه ‏ریزی، مسائل کلان شهرستانی مورد توجه، بررسی و پیگیری قرار می گیرد و در بخش اداری مالی نیز مسائل درون سازمانی و پشتیبانی سایر بخشها مطرح می شود که در حقیقت برنامه ‏ریزی کلان توسعه‌ای حلقه مفقوده مدیریت فیروزکوه است.

وی عنوان کرد: حوزه ‌هایی از قبیل آب، کشاورزی و منابع طبیعی، صنایع و معاون، بانکها، اشتغال، بازرگانی، آرد و نان، رسیدگی به امور ایثارگران، آموزش مدیران و کارکنان دولت، تنظیم و تصویب بودجه‌های عمرانی شهرستان، تنظیم برنامه ‌های کوتاه مدت، میان ‏مدت و بلند مدت شهرستان و نظارت بر حسن اجرای آن در حال پیگیری است.

اسفندیار افزود: همچنین پیگیری طرح تکریم ارباب رجوع، نظارت بر ارائه تسهیلات تکلیفی بانکها و دستگاههای اجرایی، برگزاری و نظارت بر کارگروه صادرات غیرنفتی و بررسی عملکرد ادارات در دستور کار معاونت برنامه ریزی شهرستان فیروزکوه است.

تعیین فعالیتهای پژوهشی متناسب با نیاز فیروزکوه در اولویت است

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های متعددی در قالب کارگروهها و کمیته های تخصصی همراه با اهداف و سیاستهای یک ساله تدوین شده است، بیان داشت: تعیین فعالیتهای پژوهشی متناسب با نیاز شهرستان فیروزکوه در اولویت است که در کارگروه تحقیق و پژوهش به طور جدی پیگیری می شود.

معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری شهرستان فیروزکوه اضافه کرد: برگزاری مستمر جلسات کارگروه تحقیق و پژوهش و کمیته‌های زیرمجموعه آن، نیازسنجی آموزشی و ارائه آموزشهای پژوهشی لازم به مدیران و نمایندگان پژوهش دستگاههای اجرایی، عملیاتی ساختن پژوهش آسان از مقطع راهنمایی تحصیلی از وظایف هسته اجرایی کمیته تحقیق و پژوهش است.

وی گفت: حمایت از طرحهای مرتبط با اولویتهای پژوهشی شهرستان، تقدیر مادی و معنوی از پژوهشگران و استفاده از ظرفیتهای پژوهشی دانشگاههای شهرستان صورت خواهد گرفت.

این مسئول افزود: برگزاری نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای علمی و پژوهشی، ایجاد و به روزرسانی سایت کارگروه تحقیق و پژوهش، فراهم کردن زمینه حضور اعضا در نمایشگاهها و همایشهای علمی و پژوهشی، ایجاد ارتباط بین بخش پژوهش، دانشگاه و صنعت و تدوین اهداف و برنامه‌های یک ساله تحقیق و پژوهش از مهمترین اقدامات این کارگروه در شهرستان فیروزکوه است.