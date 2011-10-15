خسرو سامری معاون عمرانی استاندار همدان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سابق امور عمرانی استاندار همدان در آیین تودیع خود گفت: محرومیت زدایی باید سرلوحه کارها قرار گیرد.

سیدحسن موسوی با بیان اینکه باید در راستای خدمت رسانی به مردم و اجرای عدالت کوشا بود، اظهار داشت: برخورد مناسب با ارباب رجوع در ادارات امری ضروری است.

وی با اشاره به اینکه برخی مراجعان به دستگاه‌های اجرایی توانایی بیان مشکلات خود را ندارند، اظهار داشت: باید به این افراد کمک کرد چرا که همه مسئولان در معرض امتحان الهی قرار دارند.

موسوی اضافه کرد: معاون عمرانی استاندار علاوه بر نظارت و پیگیری کارهای عمرانی در حوزه فعالیت خود در بیش از 25 کارگروه، ستاد و کمیته به عنوان رئیس فعالیت دارد.

وی گفت: در مدت فعالیت در حوزه امور عمرانی استانداری همدان بیش از هشت هزار پروژه عمرانی کوچک و بزرگ در استان همدان به بهره‌برداری رسید که از این تعداد سه هزار و 715 پروژه مربوط به دهه فجر و دو هزار و 806 پروژه نیز هفته دولت بوده است.

معاون سابق عمرانی استاندار همدان به پروژه‌های مصوب سفر مقام معظم رهبری به استان همدان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: ورزشگاه شش هزار نفری انقلاب، آبرسانی از سد تالوار و راه آهن تهران ـ همدان، بیمارستان بعثت و مجتمع شهید آوینی از جمله این پروژه‌ها است.

موسوی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 93 درصد جمعیت روستایی استان همدان از راه آسفالته برخوردارند، یادآور شد: در حال حاضر 78 درصد جمعیت روستایی از گاز طبیعی برخوردارند.

وی گفت: همدان اولین استانی است که تمامی شهرستان‌های آن دارای طرح جامع تفصیلی است و توسعه آینده استان با توجه به آن انجام می‌شود.

در پایان این جلسه خسرو سامری به عنوان معاون عمرانی استاندار همدان معرفی و از زحمات سید حسن موسوی معاون سابق عمرانی استاندار تقدیر شد.