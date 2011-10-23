سیدشمس الدین حسینی در گفتگو با مهر رقم سرمایه گذاری خارجی جذب شده در کشور به صورت مستقیم را بالغ بر 3.8 میلیارد دلار اعلام کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور، رقم این رشد را 20 درصد برآورد کرد و افزود: شرایط کشورمان برای جذب سرمایه گذاری خارجی مطلوب است.

وی به برنامه های سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اشاره و عنوان کرد: این سازمان تلاش می کند که اقدامات لازم را برای جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور صورت دهد.

سخنگوی اقتصادی دولت به سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در کشورمان اطمینان داد و افزود: سرمایه گذاران نسبت به سرمایه گذاری در ایران مطمئن باشند و اقدام به سرمایه گذاری کنند.

وی شرایط سیاسی کشورمان را مثبت و مناسب ارزیابی کرد و اظهارداشت: قانون برنامه پنجم توسعه نیز شرایط تشویق سرمایه گذاران خارجی را فراهم کرده است.

حسینی به قانون جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور اشاره کرد و از پیش بینی تمام امکانات مورد نیاز در این زمینه خبرداد و عنوان کرد: هم اکنون زمینه های جذب سرمایه گذاری خارجی و رشد این بخش فراهم شده است.