گوشهایی که از شنیدن ترحم بیزارند/ حضور 1200 نابینا و کم بینا در قم

به گزارش خبرنگار مهر، شاید این جملات گوشه‌ای از درد و دل هزاران فرد نابینایی باشد که در سراسر کشور زندگی می کنند، اما بدون شک بیزاری از حس ترحم دیگران وجه مشترک صحبت همه آنهاست.



واقعیت جامعه نشان می‌دهد کم نیستند افراد نابینایی که با محدودیت دید خود کنار آمده و با اراده شان توانسته‌اند بر توانمندی‌های خودتکیه کرده و به سوی موفقیت پل بزنند.



در این میان بر اساس آمار سازمان بهزیستی استان قم هزار و 272 نفر از جمعیت نابینایان و کم بینایان کل کشور در استان قم ساکن و در این سازمان پرونده دارند و در حدود 70 تا 80 درصد آنان دارای سواد می باشند.



در این رابطه مسئول توانبخشی سازمان بهزیستی شهرستان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان داشت: هزار و 272 فرد نابینا و کم بینا در سازمان بهزیستی استان پرونده دارند که 232 نفر از آنها از سازمان مستمری دریافت می کنند.



محمد علیمرادی افزود: از تعداد کل نابینایان استان 80 نفر دانش آموز و 57 نفر دانشجو هستند به علاوه 50 نابینای دارای تحصیلات و مدارک مرتبط نیز در مراکز و سازمان های دولتی و غیردولتی استان مشغول به کار می باشند.

70 تا 80 درصد جمعیت نابینایان استان قم دارای سواد خواندن و نوشتن و یا سوادقرآنی هستند



وی یادآور شد: 70 تا 80 درصد جمعیت نابینایان در استان قم دارای سواد خواندن و نوشتن و یا سوادقرآنی می باشند.



علیمرادی در ادامه در خصوص کارهای حمایتی سازمان بهزیستی استان از افراد نابینا با اشاره به این که وظایف سازمان بیشتر در حیطه توانبخشی است، تصریح کرد: سازمان 80 تا 90 درصد هزینه شهریه دانشجویان نابینا و در برخی رشته ها تا 100 درصد آن را متقبل می شود به علاوه به دانش آموزانی که تمایل به کسب مهارت های فنی و حرفه ای دارند مساعدت می کند.



وی با اشاره به حمایت های بیمه ای از این افراد گفت: سازمان بهزیستی تا 90 درصد هزینه های بیمه خدمات درمانی که برای خود سازمان است را کمک می کند.



مسئول توانبخشی سازمان بهزیستی شهرستان قم با بیان این که سازمان در خصوص تامین کمک هزینه عمل جراحی و تهیه وسایل توانبخشی و کمک آموزشی مثل عصای سفید، ساعت گویا، کاغذ سفید، نوار کاست و ... نیز مددجویان نابینا و کم بینا را یاری می نماید، افزود: همچنین ارائه خدمات آموزشی از جمله بریل آموزی و قرآن آموزی نیز از جمله دیگر حمایت های انجام گرفته از سوی سازمان می باشد.



وی یادآور شد: همچنین در سفر سال گذشته مقام معظم رهبری به استان قم نیز کمک هزینه ساخت مسکن برای نابینایان استان تا سقف 10 میلیون تومان تصویب شد که در حال حاضر مسکن 80 مددجوی نابینا در حال ساخت می باشد.



علیمرادی در ادامه تصریح کرد: به طور کلی سازمان هر اقدامی که منجر به توانمندسازی مددجویان نابینا و یا رشد توانایی های آنان شود را انجام می دهد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار تعداد نابینایان استان گفت: 75 مورد از معلولیت نابینایی در استان در اثر انواع بیماری ارثی آرپی و 110 مورد نیز در اثر حادثه و مابقی به دلایل دیگر و مادرزادی بوده است.

مسئول توانبخشی سازمان بهزیستی شهرستان قم بیان داشت: از تعداد هزار و 272 مورد، 170 نفر نابینای مطلق و مابقی با درصدهای مختلف دچار کم بینایی هستند.



وی در ادامه با اشاره به درصد بالای زمینه ژنتیکی در ایجاد معلولیت ها از جمله نابینایی گفت: در این خصوص توصیه می شود حتما قبل از ازدواج مشاوره ژنتیک انجام شود و در این رابطه در سازمان بهزیستی نیز کمیسیونی با عنوان تشخیص معلولیت وجود دارد و در اثر تشخیص این کمیسیون افراد درجه اول فرد معلول حتما برای ازدواج به مشاوره ژنتیک ارجاع داده می شوند.



همه آنان به دنبال این هستند که به عنوان یک فرد عادی در جامعه پذیرفته شوند



علیمرادی همچنین در خصوص برخی مشکلات افراد نابینا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به طور قطع هیچ کدام از افراد نابینا دوست ندارند که به آنها ترحم شود و همه آنان به دنبال این هستند که به عنوان یک فرد عادی در جامعه پذیرفته شوند.



وی با تاکید بر این که نابینایان از توانایی بالایی برخوردارند، یادآور شد: ما باید این را باور کنیم و با اعتقاد به این باور محیط زندگی و شهری را مناسب سازی و محدودیت های موجود در جامعه را از سر راه برداریم و به آنان میدان دهیم.



اما در میان همین فضای مناسب سازی نشده شهر قم، کتابخانه ای وجود دارد که فضایی پر از پویایی و علاقه مندی به علم آموزی بیشتر را برای نابینایان به ارمغان می آورد و آن بخش نابینایان کتابخانه آیت الله خامنه ای شهر قم است.

وجود هزار و 746 نسخه کتاب بریل و 3 هزار عنوان کتاب گویا در قم



این بخش در سال 1384 تاسیس شد و به گفته مسئول کتابخانه آیت الله خامنه ای شهر قم، بخش نابینایان این کتابخانه هم اکنون دارای 665 عنوان کتاب بریل در هزار و 746 نسخه و تعداد نزدیک به 3000 عنوان کتاب گویا می باشد.



مریم رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعداد اعضای بخش نابینایان کتابخانه عمومی آیت الله خامنه ای گفت: نزدیک به 300 نفر از کم بینایان و نابینایان از سراسر کشور عضو این بخش کتابخانه هستند.



وی تصریح کرد: علاوه بر امانت کتاب در این بخش خدمات دیگری نیز به نابینایان و کم بینایان عزیز ارائه می شود که از آن جمله می توان به ارسال منابع گویا از طریق پست به سراسر کشور، چاپ جزوه ها و کتب درسی برای نابینایان به خط بریل‌) در صورت داشتن فایل جزوه یا کتاب در قالب (word، گویا نمودن کتب مورد نیاز اعضا و آموزش خط بریل اشاره کرد.



رمضانی با اشاره به امکانات این بخش بیان داشت: امکانات موجود در این بخش شامل دو دستگاه چاپگر بریل، استودیو ضبط صدا، دستگاه بهدید برای کم بینایان و سیستم های کامپیوتری مجهز به نرم افزارهای مورد نیاز کم بینایان و نابینایان از جمله جاز و پکجاز و نرم افزارهای پکتوس و نیز چندین دستگاه برجسته نگار جهت استفاده اعضا از کامپیوتر و اینترنت می باشد.



وی در ادامه با انتقاد از کمبود منابع کتاب مخصوص نابینایان افزود: با توجه به کمبود مراکز تولید کتاب بریل در کشور و فرآیند طولانی تولید این نوع کتاب ها، همچنین نیازهای رو به افزایش نابینایان و نیز پاسخگو نبودن این مراکز به این نیازها مخصوصا کتاب های ویژه کودکان، بخش نابینایان این کتابخانه اقدام به تهیه و تولید کتاب های بریل نموده است.



مسئول کتابخانه آیت الله خامنه ای شهر قم تصریح کرد: در این رابطه تاکنون نزدیک به 30 عنوان کتاب که غالبا در حوزه کتاب های کودک می باشد در این بخش تولید شده است.

تولید کتاب برجسته ویژه کودکان نابینا در قم برای اولین بار در کشور



وی با اشاره به کتاب های تولیدی در این بخش گفت: از جمله کتاب های تولیدی این بخش در حوزه کتب کودک می توان به کتابی اشاره کرد که دارای تصاویر برجسته می باشد و به کودک نابینا کمک می کند از اشیا و حیواناتی که در کتاب به آنها اشاره می‌شود تصویری ذهنی داشته باشد که این نوع کتاب با تصاویر برجسته نیز برای اولین بار در کشور در این کتابخانه تولید شده است.



رمضانی ادامه داد: از جمله فعالیت‌های دیگر کتابخانه تولید کتاب‌های گویا است که این امر ابتدا با وسایل ابتدایی صورت می‌گرفت ولی بعد از مجهز شدن بخش به استودیوی ضبط صدا تولید آنها نیز به صورت حرفه ای دنبال می شود.



وی یادآور شد: تعداد کتاب‌های گویای تولیدی این بخش نیز نزدیک به 20 عنوان می‌باشد که این رقم علاوه بر کتاب‌هایی است که به سفارش اعضا گویا می‌شود.



بخش نابینایان کتابخانه ایت الله خامنه ای شهر قم در رتبه اول کشور



مسئول کتابخانه آیت الله خامنه ای شهر قم در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به فعالیت ها و خدمات ارائه شده در بخش نابینایان این کتابخانه تصریح کرد: می توان گفت که این بخش در بین سایر بخش های نابینایان کتابخانه‌های عمومی در رتبه اول کشور ایستاده است.



وی در ادامه متذکر شد: هرچند با وجود خدمات ارزنده این بخش کتابخانه و حمایت های اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان قم از این بخش، این کتابخانه پاسخگوی جمعیت بیش از هزار و 200 نفری نابینایان و کم بینایان در استان نمی‌باشد و نیازمند همکاری و همیاری سازمان‌های مختلف و خیرین محترم در جهت گسترش خدمات خود می باشد.



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گزارش از الهام رحیمی



