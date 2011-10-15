اسامی بازیکنان حاضر در مسابقات تنیس روی میز بانوان جام فجر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات بین المللی صبح شنبه در گرگان آغاز شد و ش تیم شامل چهار تیم خارجی و دو تیم از کشورمان در آن حضور دارند.

در تیم مجارستان، باربارا کریستا، کینگا، نورا به مربیگری زی سولت، در تیم اسلواکی، لیویا و جانا به مربیگری مربی سزینگلی ودر تیم قزاقستان، گاتس، شاگارووا، اسلادگووا به مربیگری آلیوا حضور دارند.

همچنین در تیم عراق، مینا حسن عمر، لیدیا حسن عمر، مدیا حسن عمر به مربیگری مراد یاون، در تیم ملی ایران، ندا شهسواری، محجوبه عمرانی، عاطفه کریمی به مربیگری فریبا قوام زاده ودر تیم تیم منتخب گلستان، مریم صامت، مهشید صامت، مریم جلالی به مربیگری شهربانو مصدق رقابت دارند.

این رقابت ها تا 26 مهرماه ادامه خواهد داشت.

گفتنی است جایزه نقدی این مسابقات 3500 دلار است و بین نفرات و تیم های برتر تقسیم خواهد شد.