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۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۹:۵۳

راه اندازی دبیرخانه کانون کاشی و سرامیک در پارک فناوری یزد

راه اندازی دبیرخانه کانون کاشی و سرامیک در پارک فناوری یزد

دبیرخانه کانون هماهنگی دانش و صنعت کاشی، سرامیک و لعاب در پارک علم و فناوری یزد افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه کانون هماهنگی دانش و صنعت کاشی، سرامیک و لعاب با حضور هیئت امناء و اعضای کانون هماهنگی دانش و صنعت کاشی، سرامیک و لعاب و رئیس دفتر تجاری سازی و کار آفرینی معاونت فناوری ریاست جمهوری راه اندازی شد. 

از جمله وظایف دبیرخانه این کانون که در پارک علم و فناوری یزد مستقر شده، تبیین و سیاستگذاری در زمینه تولید این محصولات تعیین شده است.
 
احکام اجرای این کانون سال گذشته در نشست علم تا عمل از سوی رئیس جمهور اعطا شد.
 
کانونهای هماهنگی دانش و صنعت فرآوری قیر طبیعی، نانهای صنعتی، شیشه، پسته، گچ و نمک، چرم و پوست، راه آهن و تجهیزات ریلی، کشاورزی زیستی، فولاد، کاربرد سلولهای خورشیدی، آبزی پروری، گردشگری، سنگ، فرآورده‌های نسوز، فرآورده های لبنی تخمیری، ماکارونی، خودروهای هیبریدی و زرشک و انار از دیگر کانونهای دانش و صنعتی بودند که سال گذشته الواح احکام اجرای آن از سوی ریاست جمهوری به سازمانهای موسس اهدا شد.
کد مطلب 1433011

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