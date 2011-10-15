به گزارش خبرگزاری مهر، سعید امینی ضمن اعلام این خبر گفت: هفته فرهنگی استان البرز از تاریخ 23 تا 29 مهرماه 90 در مجموعه فرهنگی- تاریخی سعدآباد برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه 35 غرفه در این فضای تاریخی به عرضه توانمندی‌های استان البرز اختصاص یافته، ادامه داد: در قالب 12 غرفه آثار هنرهای سنتی و صنایع‌دستی البرز به نمایش گذاشته می‌شود.

این مقام مسئول در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان البرز تصریح کرد: گروهی از هنرمندان البرز به سرپرستی استاد «گلستانی» به صورت نمادین مشک حضرت ابوالفضل (ع) را از جنس سنگ و با هدف اهدای آن به کربلا ساخته‌اند.

امینی بیان کرد: این اثر روز دوشنبه 25 مهرماه با حضور مسئولان کشوری و استانی در مجموعه تاریخی و فرهنگی سعدآباد رو نمایی می شود.

وی افزود: در غرفه‌های صنایع‌دستی هفته فرهنگی استان البرز سفال، حجاری سنگ، محرق ساقه گندم، معرق، منبت، تراش و نقاشی روی شیشه، ساخت سازهای سنتی، حکاکی روی چرم، قلمزنی سنگ، نقاشی روی چرم و سرامیک در معرض دید بازدید کنندگان قرار می‌گیرد.

معاون صنایع‌دستی استان البرز اضافه کرد: استادان برجسته‌ای از جمله «نرگس پورحقیقی»، «محمد بیک‌نیا»، «حسین جانی» و «عبدالعلی باقری‌نژاد» در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

به گفته «امینی» در سایر بخش‌های هفته فرهنگی این استان نیز قابلیت‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری البرز معرفی می‌شود.

