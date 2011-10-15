به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق امروز در همایش روز جهانی استاندارد گفت: اگر استاندارهای ما در ابعاد مختلف قابل قبول در حوزه های جهانی نباشد، آنگاه تجارت را نمی توان به خوبی پیش برد و در نهایت، کار به جایی می رسد که تجربه آن در عراق وجود دارد و خروج کالاهای ایرانی به بهانه استاندارد نبودن از بازار این کشور را سبب شده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: اگر آزمایشگاههای همکار را نظارت کرده و کار را به آنها بسپاریم، می توان بخشی از کار سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را به آنها واگذار کرد.

وی تصریح کرد: در این میان البته نباید همکاری دانشگاهها و تشکل ها را در تدوین استانداردهای مورد نیاز کشور نادیده گرفت، البته باید توجه داشت که درست است که دقت ضرورت کار است، اما نباید در پروسه صادرات و واردات، استاندارد به معضل تبدیل شود.

به گفته آل اسحاق در رابطه با تطبیق کالاهای وارداتی و صادراتی با استانداردهای موجود کشور، نباید کار را به گونه ای پیش برد که مانعی بر سر راه روند طبیعی کار تجارت ایجاد شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اظهار داشت: هم اکنون سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، زیر نظر ریاست جمهوری کار خود را ادامه می دهد، این درحالی است که این سازمان ضمن حفظ استقلال، باید از استحکام و توان نفوذ در سلطه نیز برخوردار باشد.

آل اسحاق با تاکید بر نقش مهم سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در تولیدات صادرات محور گفت: اگر قرار بر مدیریت واردات، بهبود کیفیت محصولات، غلبه کردن محصولات داخلی بر محصولات وارداتی و توسعه صادرات باشد، لازم است که تولید با کیفیت باشد، در غیر اینصورت نباید مدیری را مجبور کرد که کالای بی کیفیت را به بهانه حمایت از تولید داخلی خریداری کند.

وی اظهار داشت: موضوع ممنوعیت خرید کالاهایی که مشابه ساخت داخلی دارند، این است که سازمانی فنی و حرفه ای در کنار شاخص های استاندارد مشخص، به نظارت بر کالاها بپردازد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در دوران گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی است و امید است که این مهم با کیفیت، سرعت و نظم انجام گیرد؛ در این صورت جایگاه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مهم تر از گذشته می شود.