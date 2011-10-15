"قلب یخی" به شرکت گلرنگ پخش سپرده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دست اندرکاران این مجموعه امیدوار هستند با ورود شرکت گلرنگ پخش به عرصه پخش سریال "قلب یخی"، این مجموعه در حوزه وسیع‌تری منتشر شود و منظم و سریع تر به دست مخاطبان برسد.

نظر به اینکه توزیع منظم و فراگیر آثار فرهنگی می‌تواند با پدیده قاچاق مقابله کند، شرایط و بستری توسط شرکت گلرنگ پخش مهیا شده که مخاطبان انبوه این کار بتوانند به راحتی و در اسرع وقت سریال مورد علاقه خود را به طور منظم ببینند و دنبال کنند.

سریال "قلب یخی" ساخته محمد حسین لطیفی و به تهیه کنندگی سید کمال طباطبایی، اولین سریالی است که برای شبکه خانگی تهیه شده و در آن بازیگران مطرحی چون حمید فرخ نژاد، حمید گودرزی، حسین یاری، امین حیایی، الناز شاکردوست، نسرین مقانلو، مهراوه شریفی نیا و چهره‌های دیگر ایفای نقش می‌کنند.