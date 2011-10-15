به گزارش خبرگزاری مهر، جعفری در متن این تقدیرنامه با اشاره به حضور سراسر شوق مردم کشور در برنامههای دهه کرامت گفت: در دهه کرامت کشور عزیزمان ایران میزبان خیل عظیم دلباختگان مکتب علوی در پاسداشت یاد، نام و سیره حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) و خواهر گرانقدرش حضرت فاطمه معصومه (س) بود.
در ادامه نامه دبیر جشنواره بینالمللی امام رضا (ع) آمده است: بی تردید نقش صدا و سیما در انعکاس این رویداد عظیم که منجر به پویایی هرچه بیشتر این جریان فرهنگی شد، حقیقتی انکارناپذیر است.
وی از عزتالله ضرغامی به دلیل فراهم کردن شرایط مطلوب برای حضور شبکههای محلی، ملی و بینالمللی و پوشش گسترده خبری و تولیدی این جشنواره قدردانی و از همکاران صدا و سیما در بخشهای مختلف سپاسگزاری کرده است.
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