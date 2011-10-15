محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه مشخص کردن تکلیف نهایی "وسلین ماتیچ" و در صورت نیاز اقدام برای انتخاب سرمربی جدید تیم ملی اولویت فعلی فدراسیون بسکتبال نیست، اظهارداشت: فعلا با مسائل و برنامه‎های دیگری روبه‌رو هستیم که باید به آنها رسیدگی کنیم.

وی با اشاره به در پیش بودن رقابت‏های قهرمانی نوجوانان آسیا تصریح کرد: باید بخش زیادی از تمرکز خود را روی این مسئله بگذاریم و اینکه تیم ایران در بهترین شرایط دیدارهای خود را برگزار کند. همزمان باید آماده‎سازی تیم جوانان برای اعزام به رقابت‏های غرب آسیا با جدیت دنبال شود.

رئیس فدراسیون بسکتبال با یادآوری آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر باشگاه‏های کشور از یک هفته دیگر، خاطرنشان کرد: برگزاری با کیفیت این رقابت‏ها و نهایی کردن وضعیت تیم‌ها و برنامه دیدارهای آنها هم بخشی از دغدغه‌های مهم فدراسیون در این مقطع زمانی است. اینها اولویت‏های کاری فدراسیون در این مقطع زمانی هستند نه بررسی این مسئله که سرمربی آینده تیم ملی خود "وسلین ماتیچ" است یا یک مربی دیگر!

مشحون در پاسخ به این پرسش که "این شانس برای ماتیچ وجود دارد که بتواند دوباره در تیم ملی ایران مربیگری کند؟"، گفت: هیچ چیز مشخص نیست. نه بازگشت دوباره ماتیچ و نه جذب یک مربی دیگر؛ فعلا و حداقل تا یکی دو ماه آینده به انتخاب مربی تیم ملی فکر نمی‎کنیم. هر زمان که ضروری باشد به فکر می‎افتیم.

وی ادامه داد: البته ماتیچ هم هنوز جوابی به ما نداده است اما در هر صورت و در حال حاضر اولویت فدراسیون بسکتبال معرفی سرمربی جدید برای تیم ملی نیست.

رئیس فدراسیون بسکتبال در پایان تاکید کرد: رسیدگی به بسکتبال فقط وظیفه من رئیس نیست. وزارت ورزش هم باید به فکر این رشته و سروسامان دادن به آن باشد. بسکتبال نیاز دارد از حمایت و توجه مسئولان ورزش برخوردار باشد مخصوصا الان که از قهرمانی دور شده‏ایم و باید کارهای‌مان را برای رسیدن به جایگاه قبلی از نو آغاز کنیم.