به گزارش خبرگزاری مهر، فوتبال ایران که هفته گذشته در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل نتیجه خوبی مقابل تیم بحرین کسب کرد، در تازه ترین رده بندی فیفا صعودی هشت پله ای را تجربه کرد. فوتبال ایران که در رده بندی گذشته فیفا در رده پنجاهم قرار داشت با این صعود هشت پله ای در جایگاه چهل و دوم قرار گرفت.

ایران با 626 امتیاز پس از تیم های ژاپن (924 امتیاز)، استرالیا (868 امتیاز) و کره جنوبی (754 امتیاز) در رده چهارم تیم های آسیایی قرار دارد. اسپانیا در این رده بندی همچنان در صدر قرار دارد و هلند و آلمان در تعقیب این تیم هستند.

رده بندی 10 تیم برتر جهان به این شرح است:

1- اسپانیا 1624 امتیاز

2- هلند 1425 امتیاز

3- آلمان 1352 امتیاز

4- اروگوئه 1230 امتیاز

5- برزیل 1144 امتیاز

6- ایتالیا 1135 امتیاز

7- انگلستان 1101 امتیاز

8- یونان 1044 امتیاز

8- پرتغال 1044 امتیاز

10- آرژانتین 1030 امتیاز