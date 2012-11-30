به گزارش خبرنگار مهر، برنامه 90 این هفته میهمان ویژه ای داشت به نام ابراهیم تهامی که خودش مدعی بود می‌بایست زودتر از اینها به برنامه دعوت می شده است. تهامی در این برنامه با اشاره به اینکه دست‌هایی در کار بوده تا از ترکیب اصلی تیم فوتبال ایران مقابل استرالیا بیرون بماند، گفت: آقای فردوسی پور! داریوش خان (مصطفوی) مرا خیلی دوست داشت و نمی گویم ایشان اما به نظر من از تهران با مربیان تیم ملی تماس گرفتند و کنارم گذاشتند.چون ویه را به من می گفت سید و رابطه اش با من خیلی خوب بود و خیلی دوستم داشت.

وی افزود: من می بایست به جای نعیم سعداوی به زمین می رفتم اما اینطوری نشد. در جام جهانی هم جای من خالی بود و ببینید بازیکنی مثل بهنام سراج را در ترکیب این تیم قرار دادند که بازی هم نکرد. البته بهنام همشهری من است اما نباید به جام جهانی می رفت. من اگر به تیم ملی دعوت شده بودم این تیم را به دور دوم رقابت ها می بردم.

فردوسی پور در این لحظه خنده ای کرد و گفت شما هم خوب آبادانی هستید ضمن اینکه به نظر می رسد به طور کل با همشهری‌هایتان مشکل دارید.

مجری برنامه 90 همچنین از وی درباره تاخیر در تعویضش و باز کردن بند کفشش و دوباره بستن آن پرسید که تهامی گفت: راستش من می خواستم وقت تلف کنم و حمید استیلی هم به من گفت فوقش یک کارت زرد از داور دریافت می کنم. اما علی دایی آمد و گفت بدو مبادا کارت قرمز بگیری و ایران مجبور شود 10 نفره به بازی ادامه بدهد.

تهامی همچنین به درگیری خداداد عزیزی و علی دایی پیش از بازی با استرالیا اشاره کرد و گفت که با پادرمیانی سایر نفرات تیم، مشکل خیلی زود حل شد. وی همچنین گفت در یک بازی 15 نفر را دریبل کرده که این موضوع دوباره خنده و البته شگفتی فردوسی‌پور را به همراه داشت.

در بخش بعدی برنامه صادق درودگر، مدیرعامل باشگاه ملوان روی خط آمد و در خصوص حاشیه‌های بازی ملوان - پرسپولیس صحبت کرد.

موضوع اهدای جایزه به علی کریمی از سوی مالک باشگاه ملوان، حسین هدایتی، از سوی عادل فردوسی پور مطرح شد که واکنش درودگر را به همراه داشت و وی گفت که این کار، پسندیده است.

مجری برنامه 90 در این هنگام گفت آیا درست است که مثلا تعدادی از مربیان از جمله هومن افاضلی از آقای هدایتی طلبکار باشند و ایشان بخواهد به علی کریمی پاداش بدهد که این موضوع مجددا با واکنش درودگر همراه بود و گفت "حالا که یکی پیدا شده تا در فوتبال سرمایه گذاری کند نباید با چنین انتقاداتی رو به رو شود."

این بحث بالا گرفته بود که فردوسی پور گفت بازیکنانی مثل عشوری زاد و حسین کعبی تماس گرفته اند و گفته اند از استیل آذین طلبکارند.

فردوسی پور در پایان گفتگو با درودگر به طعنه به وی گفت حالا که فدراسیون فوتبال ایران به عنوان برترین فدراسیون فوتبال آسیا برگزیده شده آیا آقای هدایتی نمی خواهند به این فدراسیون هم پاداش بدهند؟

برنامه 90 این هفته همچنین گفتگویی با علی کفاشیان داشت و دید انتقادی فردوسی پور نسبت به انتخاب ایران به عنوان برترین فدراسیون سال آسیا که کفاشیان با بیان اینکه ایران سال موفقی را پشت سر گذاشته، نظر مجری برنامه را رد کرد و این انتخاب را بجا دانست.