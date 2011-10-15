دستورالعمل بیمارستانهای هیئت امنایی غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: بند24 ماده واحد قانون بودجه سال 1388، قسمت (ح) بند 7 قانون بودجه 1389 و اکنون بند “د“ ماده “32“ قانون برنامه پنجم توسعه، حکایت از آن دارد که گویا به دنبال آن بوده است که می بایست برای ارتقاء کیفیت تعالی خدمات بالینی، افزایش بهره‌وری سرعت و ارائه خدمات بودجه ‌ریزی عملیاتی، حاکمیت بالینی و... اتفاقاتی بیافتد و کم کم، امور از دولتی به سمت غیردولتی و مشارکت مردم به پیش رود. دقت شود قوانین سالهای پیش و قانون برنامه پنجم قوانین مترقی و قابل احترامی هستند و اجرای آنها بر همگان الزامی است. اما سئوالات زیادی در این زمینه مطرح است که عبارتند از:

1- چرا سه سال متوالی موضوع هیئت امنایی در قوانین و برنامه‌ها آمد و اجرایی نشد ؟



2- ارتقای کیفیت، حاکمیت بالینی، تعالی خدمات بالینی، افزایش بهره‌وری، سرعت و ارائه خدمات و... چه وقت اتفاق می‌افتد؟



3- آیا مشکلاتی که مانع اجرای قانون مصوب مجلس و تصویب آیین نامه‌های اجرایی آن در دولت در دو سال گذشته وجود داشت، در آیین نامه یا دستورالعمل جدید برطرف شده است؟ آن مشکلات که چونان سدی بر سر راه هیئت امنایی شدن وجود داشت چه بود؟



4- آیا در آیین نامه جدید که مبتنی بر بند "د" ماده 32 برنامه پنجم می باشد به همه بند های آن پرداخته شده است؟ یعنی بیمه پایه یکپارچه شده؟ نظام ارجاع و تیم سلامت خانواده استقرار یافته و همه امور را انجام می دهد؟ برای بیمه های تکمیلی فکر اساسی شده است؟ راهنماییهای بالینی و استاندارد خدمات برای همه گروهها تنظیم شده است؟

5- و از همه مهمتر این آیین نامه مسیر هیئت وزیران را طی کرده و به تصویب رسیده است؟

6- آیا واقعا هدف از این آیین نامه اجرای قانون است یا عدم اجرای آن؟



کاش معاون محترم درمان وزارت بهداشت در اجلاسیه دست‌اندرکاران نظام سلامت به جای ابلاغ یکطرفه این دستورالعمل آنهم چیزی که “هنوز در دولت مصوب نشده“، اول موانع اجرایی دو آیین نامه قبلی را می‌گفتند و بعد توضیح می‌دادند که در این آیین نامه، چگونه موانع موجود را برطرف کرده اند؟ تا اقدامی نمی‌شد که سازمانی چون نظام پرستاری آن هم نه صرفاً به عنوان یک نظام حرفه‌ای پرستاری بلکه مقدم بر آن به عنوان سازمانی مدافع حقوق مردم و نظام سلامت، علیرغم میل باطنی، این چنین فریاد بر نیاورد و اعلام نکند که

الف: قطعاً این دستورالعمل شکست خورده است و به هیچ کجا نخواهد رسید.

ب: اظهار تأسف، تعجب و تحیر کند که نان این آیین نامه در کدام تنور پخته شد که از متولیان اصلی هیچکس از آن مطلع نیست.

لذا همگان بدانند که نه تنها موانع قبلی برطرف نشده، بلکه آنچنان این آیین نامه پر از اشکال و ایراد است که به یک دستورالعمل عجولانه مجدد برای توزیع بودجه‌های دولتی و درآمدهای بیمارستانها آن هم از قبیل 6/3 k به صورت حق کارانه و حق مدیریت و... بین قشر و افرادی خاص شبیه است تا دستورالعمل هیئت امنایی شدن بیمارستانها و این یعنی نه تنها عدم اجرای قانون، بلکه به زمین زدن قانون بیشتر شبیه است.



اما چند ایراد: ابتدا از نظر جامعه پرستاری که در آیین نامه‌های قبلی وجود داشت و با اینکه مصوب هیئت وزیران بود، هم اجرا نشد:

الف - تعریف هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی: بنا بود کلمه “پزشک” به “فرد” تغییر یابد. به این دلیل که اعضای هیئت علمی در بالین و نظام سلامت، فقط پزشکان نیستند.



ب - ترکیب هیئت امنا: با وجود 60 درصد کادر بیمارستانها به عنوان پرستار، در ترکیب هیئت امناهای بیمارستانها اثری از نماینده جامعه پرستاری در بالین نبود و این باعث تصمیمات اشتباه و غیرواقعی می‌شد. و بنا بود در آیین نامه جدید یا نماینده مردمی پرستاران (نظام پرستاری) یا نماینده اجرایی آنها (مدیر پرستاری بیمارستان) ‌در ترکیب هیات امنایی بیمارستانها باشند.



ج ـ به جای موضوع “حق العلاج پزشکی” بنا بود حق‌الزحمه کادر بالین نوشته شود تا فقط با پزشک - پزشک کردن و منتهی کردن همه چیز به پزشک، سایر نیروها همچون ماماهای محترم، نیروهای علوم آزمایشگاهی، نیروهای رادیولوژی، پرستاران، پزشکان عمومی و... نیز فراموش نشوند و نیز صرفاً تعرفه هر کدام از این گروهها، ملاک دریافت حق الزحمه باشد.



د ـ در ترکیب تیم مدیریت بیمارستانها، دفاتر پرستاری به طور مستقیم زیر نظر رئیس بیمارستان باشند، تا نظم و برنامه‌ریزی گروه پرستاری در بیمارستانها دچار اختلال نشود.



اما منافع مردم :

1- تغییر و افزایش تعرفه دولتی به 6/3 k آنهم بدون اذن دولت یا شورایعالی بیمه و سلامت اولاَ‌ چه مقدار محمل قانونی دارد ثانیاً چه مقدار out of pocket مردم را بالا می‌برد؟ و آیا مغایر با اهداف قانون مبنی بر رساندن هزینه مردم در تامین مالی نظام سلامت از 60 درصد به 30 درصد نیست؟ چرا که به صراحت می توان گفت این آیین نامه مفاد بند "پ" ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه که تاکید بر حداکثر 30 درصد out of pocket مردم دارد را شدیدا نقض می کند و اثر آن را از بین می برد.

2- آیا تبدیل مطبهای پزشکان براساس این دستورالعمل به عنوان کلینیکهای ویژ‌ه‌ بیمارستانها، بر افزایش نیازهای القایی بر مردم نخواهد افزود؟ و آیا خدمات تشخیصی گران قیمت مانند CT، MRI، آنژیوگرافی و آزمایشات گرانقیمت را چندین برابر نخواهد کرد؟

3- این دستورالعمل چه چیزی را هدف قرار داده است؟ اجرای قانون؟ منافع گروهی خاص؟ یا اقتصادی کردن بیمارستانها؟ اگر بحث بر سر اقتصادی کردن بیمارستانهاست، آیا بهتر نبود با ثابت نگه داشتن K دولتی و با کلینیک ویژه نکردن مطبها، از طریق تعرفه‌گذاری تمامی خدمات بالینی و مشارکت کلیه نیروهای بالینی برای پرکردن ظرفیت‌ خالی بیمارستانها که معمولاً کمتر از 60درصد اشغال تختها می‌باشد به سمت اقتصادی کردن آنها و اثربخش کردن نیروهای بالینی که سرمایه های اصیل نظام هستند برویم. نه اینکه با عدم تقویت انگیزه نیروهای بالینی که بیش از 110 گروه در نظام سلامت هستند‏، با پرداختن به منافع یک گروه آن هم پزشکان متخصص، کاری کنیم که هم به از بین رفتن انگیزه‌ های پزشکان عمومی، پرستاران، ماماها، پیراپزشکان و... بینجامد و از سوی دیگر با افزایش K، و درگیر کردن مطبهای متخصصان منجر به افزایش out of pocket مردم، و در نتیجه‌ ایجاد هزینه‌های فاجعه بار نظام سلامت برای اقشار آسیب ‌پذیر شویم؟ و آنگاه دوباره به دنبال راه چاره ای جدید برای برون رفت از بن بست خود ساخته بگردیم.

4- آیا وقتی که برای پرداخت بیمه‌ها و پرداخت دستمزد، تعداد پروسیجر انجام شده برای بیمار و تعداد برگ دفترچه بیمه نیاز است اولاً‌ بیمه‌ها چه مقدار توان پرداخت هزینه‌های گران، غیر ضرور اما القایی و اجباری را دارند؟ ثانیاً‌ ازهمه مهمتر، نظام سلامت ما به شدت بیمار محور، تخت محور‏، تجهیزات محور، دارو محور و... نخواهد شد؟ حتماً سازمان نظام پرستاری در صورت اجرای این دستورالعمل تعداد خدمات القایی، غیر ضرور، تعداد اعمال جراحی و... را آمارگیری و اطلاع‌رسانی خواهد کرد و مردم خواهند دید، چه مقدار هزینه‌هایی که نباید بشود، افزایش خواهد یافت و اطاقهای عمل و خدمات لوکس و گران، چقدر زیاد خواهد شد.

اما نتیجه: به راستی در مقدمه این دستورالعمل جملات زیبائی نوشته شده ‏اما وقتی به متن می رسد دقیقا مصداق "کلمه الحق یراد به الباطل" را تداعی می کند. ارتقاء مستمر کیفیت خدمات سلامت، تعالی خدمات بالینی، افزایش بهره وری، سرعت در ارائه خدمات، افزیش رضایتمندی مردم، کاهش تصدی خدمات و...

جالب است زمانی که از صد و چند رشته پزشکی و پیراپزشکی فقط دو سه گروه پزشکی تخصصی را انتخاب می کنیم و به آنها بها می‌دهیم و بقیه را نادیده می‌گیریم چگونه ارتقاء مستمر کیفیت خدمات اتفاق می‌افتد؟ تعالی خدمات بالینی و افزایش بهره‌وری چگونه ؟ حداقل قضاوت این است، پرستاران که از لحاظ تعداد بالغ بر 60 درصد جمعیت نظام بیمارستانی را تشکیل می‌دهند و به لحاظ انجام خدمات 90 درصد بار را بدوش دارند، نه تنها این دستورالعمل خلاف قانون را قبول ندارند، بلکه به شدت از آن آشفته و عصبانی هستند!



آیا با این وضع می‌توان از سرعت در ارائه خدمات نام برد؟ وقتی هیچ نماینده مردمی یا گروه های بالینی در ترکیب هیئت امنا نیستند نقیض کاهش تصدی خدمات نیست؟



البته بگذریم که چرا تبصره 4 ماده 2 این آیین نامه را به لحاظ عمق تاسفی که دارد باز نمی‌کنیم ولی خلاصه باید به معاونت محترم درمان عرض کرد که اوج پزشک سالاری و نادیده گرفتن حقوق کارکنان بالینی، نظام سلامت و مردم در همین تبصره یکجا موج می‌زند.



همچنین آنقدر کلمه پزشک و پزشکان در این آیین نامه تکرار شده که به دفاع بد از پزشکان خوب خواهد انجامید؟ آیا کسی دیگر در نظام سلامت و بیمارستانها، جز پزشکان (متخصص) وجود ندارد؟ پزشکان عمومی، پیراپزشکان، ماماها و... کجای پازل بیمارستانی و نظام سلامت هستند ؟



مگر بنا نبود آیین نامه‌‌ای که با حضور نمایندگان گروههای مختلف در حوزه مرکز تحول اداری بر سر آن توافق شده است اجرا شود؟ و آیا وقتی آن آیین نامه بطور کلی کنار گذاشته می‌شود و دستورالعمل مبهم و متحیر کنند‌ه‌ای به جای آن ابلاغ می‌شود آیا اعتمادی باقی می‌ماند که کسی براساس آن روابط خود را با حوزة معاونت درمان تنظیم کند؟



آیا وقتی از ترکیب هیات امنا بسیاری حذف می‌شوند و همه چیز در اختیار محض رئیس دانشگاه قرار می‌گیرد [با حفظ موضع احترام شدید به روسای محترم دانشگاهها که یقیناً آنها نیز در جریان این دستورالعمل نبوده‌اند] چه لزومی دارد که با الفاظ بازی ‌کنیم؟ بهتر بود خدمات پزشکی بیمارستانهای دولتی فعلی را به 6/3 K ارتقاء دهید و سایر منویات حوزه معاونت درمان هم لحاظ شود. چرا با عنوان هیئت امنا و مردمی بودن بازی می‌شود؟

نکته آخر: در آیین نامه جدید الابلاغ، با همه اجحافی که در حق پرستاران و نیروهای بالینی شده در حالی از بهره‌وری، تعالی خدمات، ارتقاء مستمر کیفیت خدمات یاد ‌شده است که از تصویب قانون ارتقاء بهره‌وری نیروهای بالینی نظام سلامت چیزی نمی‌گذرد.

اگر بناست خدمات بالینی ارتقاء کیفیت یابد تنها راه آن در نظر گرفتن ارزشهای انسانی برای کلیه سرمایه‌های انسانی است و نباید آنها را در قالب انسانهای درجه یک و دو تقسیم کرد و یک گروه را به عرش برد و بر دیگری فرش را هم روا نداشت.

اگر بناست خدمات بالینی به تعالی برسد و ارتقاء بهتر کیفیت خدمات اتفاق بیفتد، باید ضمن اجرای کامل و بی کم و کاست قانون ارتقاء بهره وری، قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری هم اجرایی و عملیاتی شود. بی شک سازمان نظام پرستاری قاطعانه و بدون هیچ‌گونه تعارف و چشمداشتی اعلام می‌کند پیش شرط هر گونه هیات امنایی شدن بیمارستانها و ... موضوعات ذیل است که تا تحقق نیابد، محال است که پرستاران بتوانند همکاری کنند:

الف : اجرای آیین نامه مورد توافق وزارت بهداشت، سازمان نظام پرستاری و 2 نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که در تاریخ 26/3/1389 تنظیم شده و هم اکنون متن کامل آن در مرکز تحول اداری موجود می‌باشد.



ب : اجرای کامل قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری



ج: اجرای کامل قانون ارتقاء بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت، یدون کم وکاست.



د : تدوین جایگاه اجرایی مدیریت پرستاری در دانشگاههای علوم پزشکی به عنوان قائم مقام رئیس دانشگاه و رئیس اداره پرستاری ودر کلیه بیمارستانهای هیئت امنایی و غیر هیئت امنایی به عنوان قائم مقام رئیس و مدیر پرستاری بیمارستانها آن هم در عمل به دستور اکید رئیس جمهور که هدف از دستور خود مبنی بر انتصاب قائم مقام وزیر در امور پرستاری را بالا آمدن سطح مدیریتی پرستاری از پایین ترین سطوح تا بالاترین سطوح بیان کردند.

البته پرستاران همواره خواسته های خود را از طرق قانونی پیگیری و دنبال می کنند. لذا سازمان نظام پرستاری از تمامی پرستاران عزیز می‌خواهد خونسردی خود را حفظ کنند تا محیط‌های بیمارستانی که محیط‌های امن بیماران و محیط‌های مقدس برای ما پرستاران است به هیچ عنوان دچار اختلال نشود.

سازمان نظام پرستاری در ادامه پیگیریهای خود، اطلاع رسانیهای لازم را خواهد کرد. و از همه مبادی و مجاری موجود کشور در همه سطوح موضوعات را پیگیری خواهد کرد. از وزیر محترم بهداشت مصرانه نیز درخواست داریم، بر اقدامات و حوزه معاونت درمان وزارت خود بیش از پیش نظارت داشته باشند تا بر اثر این گونه اقدامات سایر زحمات وزارت و دولت محترم را زیر سؤال نبرند.