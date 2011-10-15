به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل استقلال تهران در هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با بیان این مطلب افزود: اگر یک مقدار باهوش‌تر بودیم در این مسابقه با سه امتیاز از زمین خارج می شدیم.

وی در ادامه افزود: موقعیت‌های ما در نیمه اول به مراتب بیشتر از تیم استقلال بود و باید بیش از یک گل می زدیم. در نیمه دوم می دانستیم استقلال برای تغییر نتیجه روی دروازه ما فشار می آورد به همین خاطر یک بازی بسته را انجام دادیم و تا دقیقه 75 دروازه خود را بسته نگاه داشتیم.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن شهرری با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنانش خاطر نشان کرد: بازیکنانم در دفاع خیلی خوب کار کردند و اگر کمی خوش شانس و باهوش تر بودیم در ضدحملات می توانستیم گل برتری را به ثمر برسانیم و سه امتیاز را کسب کنیم.

دایی در ادامه افزود: در نیمه دوم استقلالی‌ها روی به توپ‌های بلند آوردند و ارسال‌های آنها از جناح راست خطرناک بود. بازیکنان ما در دفاع و ضد حمله در نیمه دوم نیز عملکرد خوبی داشتند، چون تاکتیک‌هایی که در این دو هفته روی آن کار کرده بودیم را بخوبی اجرا کردند.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه "تفاوت بازی تدافعی و ضد فوتبال در چیست؟"، اظهار داشت: من به این سئوال شما جواب نمی دهم و شما این سئوال را از همکاران خود بپرسید!

سرمربی تیم فوتبال راه آهن شهرری همچنین خاطر نشان کرد: استقلالی‌ها روی خلاقیت جباری به تساوی رسیدند. او در زمان زدن ضربه سر از عقب خیلی خوب اضافه شد و ضربه سری را زد که مهارش برای هیچ دروازه بانی ممکن نبود.

دایی در مورد گلی که پیش از آغاز بازی سمت هواداران استقلال پرتاب کرد، گفت: من برای هواداران استقلال احترام زیادی قائلم. دسته گلی که هواداران استقلال به من داده بودند را به آنها پس دادم. در عین حال باید از طرفداران پرسپولیس که امروز برای تشویق ما به ورزشگاه آمده بودند، تشکر کنم.

وی افزود: هواداران استقلال امروز نمی خواستند تیم‌شان امتیاز از دست بدهد. به دلیل آنکه تیم محبوب‌شان در هفته نهم مقابل ملوان شکست خورده بود و می خواستند در بازی با راه آهن برنده باشند.

دایی در خصوص اینکه چرا بازیکنان راه آهن خود را به روی زمین می انداختند و وقت کشی می کردند، گفت: وقتی توپ با شدت به صورت بازیکن من برخورد کرده است، انتظار دارید چه کاری انجام دهد؟! اگر بازیکنان من بی جهت خود را به روی زمین می انداختند حق با شما بود. ما اگر می خواستیم ضدفوتبال بازی کنیم، کارهای دیگری را انجام می دادیم.

وی در خصوص دیدار ایران - بحرین گفت: باعث غرور من بود که با 6 گل بحرین را شکست دادیم، انشاء الله بتوانیم بحرین را در خانه‌اش هم شکست دهیم. خدا را شکر می کنم که تیم ملی روند روبه رشدی دارد.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن شهرری در خصوص اختلافی که بین او و ستار زارع به وجود آمده بود، گفت: اگر مشکلی بین ما بود که ستار زارع در بازی با استقلال نامش حتی در فهرست 18 نفره تیم نیز قرار نمی گرفت. من به دلیل اینکه ستار دیر به اردوی تیم در کیش ملحق شد، علیرغم میل باطنی‌ام به خاطر آنکه نظم و انضباط در تیم برقرار باشد، او را در اختیار باشگاه قرار دادم. ستار از بهترین دوست‌های من است ولی من در مسائل انضباطی فرقی بین بازیکنان نمی گذارم.

دایی افزود: اکثر بازیکنان تیم راه آهن در فصول گذشته برای نیفتادن می جنگیدند که متاسفانه این ذهنیت در برخی از آنها همچنان وجود دارد و اگر نظم و انضباط در تیم حاکم نباشد از این بابت لطمه می خوریم.

وی در خصوص قضاوت دیدار استقلال - راه آهن گفت: داور با سابقه ذهنی قبلی علیه من در این بازی سوت زد. او در جریان بازی به من گفت: "چرا دستت را تکان می دهی؟ اگر به من اعتراض کنی اخراجت می کنم". من هم در پاسخ به داور گفتم: "مردم همه می بینند، چطور سوت می زنی". اتفاقاتی که از نظر داوری در جریان مسابقه افتاد را من از قبل پیش بینی می کردم.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن شهرری یادآور شد: مصاحبه ای که سال گذشته در مورد این داور انجام داده بودم، باعث شده بود او نسبت به من ذهنیت داشته باشد و به دنبال این بود که در مسابقه امروز مرا محروم کند اما من به آن بلوغ و پختگی رسیده ام که گرفتار این مسائل حاشیه ای نشوم.