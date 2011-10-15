به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده فراهانی امروز در همایش روز ملی استاندارد گفت: هدف از نظارت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رساندن کالای با کیفیت به دست مصرف کننده است و این هدف حاصل نمی شود مگر آنکه این سازمان به نمایندگی از مجموعه واردات، تولیدات، صنایع تبدیلی و شورای اصناف کشور نیز به نمایندگی از مجموعه توزیع کنندگان با هم همکاری و تعامل داشته باشند.

مشاور رئیس جمهور افزود: اگر قرار است کالایی با کیفیت تولید شود باید نظارت های لازمه استاندارد در آن اعمال شود زیرا حرکت به سوی بازار جهانی تنها از طریق تولید کالایی مورد قبول بازارهای جهان امکان پذیر است.

وی تصریح کرد: امروز نقش استاندارد در تولید کالا و مواد اولیه نقشی اساسی و ضروری و بی توجهی به موضوع استاندارد در انتخاب مواد اولیه در سیاست گذاری تولید و راه اندازی چرخه آن نمی تواند بازده قابل قبولی داشته باشد چرا که اولین گام برای حضور در بازارهای هدف و نگاه صادراتی به کالا، رعایت استانداردهای مورد نیاز است.

فراهانی با تاکید بر اینکه باید تولیدات به صورت استاندارد نگهداری، حمل و توزیع شود، خاطرنشان کرد: رضایت مشتری که از مهمترین اهداف سازمان استاندارد و شورای اصناف کشور است در این صورت حاصل خواهد شد.

به گفته وی اگر در چرخه تولید تا مصرف شاهد کیفیت قابل ردیابی باشیم آنگاه شورای اصناف و سازمان استاندارد می توانند پلی برای رساندن صدای مشتری به تولید کننده باشند.

رئیس شورای اصناف کشور گفت: اگر این امر محقق و پایدار شود آسایش و آرامش برای اعضای جامعه مستمر خواهد شد ضمن اینکه بقای کسب و کار یک فرد صنفی نیز که در گرو رضایت مشتری است تضمین خواهد شد.

فراهانی ادامه داد: رضایت مشتری به کیفیت کالاهای دارای علامت استاندارد بستگی دارد بنابراین سازمان استاندارد برای رساندن کالای استاندارد به دست مصرف کننده نیاز به نظام توزیع مناسب دارد ضمن اینکه نظام توزیع مطلوب نیز برای حفظ و بقای خود نیازمند نظارت های مستمر بر کیفیت کالا از سوی سازمان استاندارد است.

وی با اشاره ه به تشکیل کارگروه مشترکی میان سازمان استاندارد، شورای اصناف کشور، سازمان بازرگانی و سازمان حمایت گفت: به تازگی تصمیم گرفته شد اجرای آزمون دوره ای به شورای اصناف کشور واگذار شود و کمیته راهبردی به عنوان کمیته مشورتی برای شورای اصناف کشور به کار خود ادامه دهد.

رئیس شورای اصناف کشور با اشاره به گله و شکایت برخی واحدهای صنفی در زمینه مقدار خالص کالاهای بسته بندی شده گفت: این موضوع مورد شکایت مشتریان و توزیع کنندگان قرار گرفته است بنابراین کالای با کیفیت با مقدار متعارف و بسته بندی استاندارد باید در شبکه توزیع قرار گیرد تا اصناف بتوانند پاسخگوی مشتریان باشند.