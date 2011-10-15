به گزارش خبرنگار مهر، جابا مجیری مدافع گرجستانی تیم فولادخوزستان که در دقیقه 55 دیدار با داماش پس از برخورد با مهاجم این تیم دچار شکستگی بینی شده و بلافاصله با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد، باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد. مجیری پس از درمان اولیه، جمعه شب همراه با سایر اعضای فولاد خوزستان به اهواز بازگشت تا کادر پزشکی فولاد، صبح امروز شنبه کارهای اولیه برای اعزام وی به تهران جهت جراحی بینی را انجام دهد.

کادر پزشکی تیم فوتبال فولاد خوزستان اعلام کرده است این مدافع خوش اخلاق برای بازگشت به میادین حداقل به سه هفته زمان نیاز دارد که بدین ترتیب وی در سه بازی آینده فولاد در مسابقات لیگ برتر و جام حذفی حضور نخواهد داشت.

حسین ابن قاسم سرپرست تیم فوتبال فولادخوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: " به غیر از جابا موجیری، چند بازیکن دیگر از جمله کاوه رضایی، عبدالکریم شاوردی و امید خورج نیز در هفته‌های اخیر به دلیل مصدومیت در مسابقات تیم فولاد حضور نداشتند که این مسئله مشکلاتی را برای تیم ما ایجاد کرده است."