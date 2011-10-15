طرح تولید زودهنگام گاز در فاز 14 پارس جنوبی کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، با گذشت نزدیک به 16 ماه از آغاز عملیات اجرایی فاز 14 پارس جنوبی، ساخت نخستین سازه های دریایی این فاز مشترک گازی به پایان رسید.

بر این اساس پیش بینی می شود به زودی با حمل 2 جکت ساخته شده در سایت خرمشهر این سازه های دریایی در خط مشترک مرزی ایران و قطر در خلیج فارس نصب و راه اندازی شود.

شرکت ملی نفت ایران یکی از اهداف تسریع در ساخت این سازه های دریایی را شتاب در انجام عملیات دریایی و حفاری چاهها به منظور آغاز تولید زودهنگام گاز طبیعی از فاز 14 پارس جنوبی اعلام کرده است.

در بخش ساخت پالایشگاه ساحلی فاز 14 این میدان مشترک گازی تاکنون نصب هشت مخزن تحت فشار در سایت خشکی نصب شده است.

از سوی دیگر حمل و تحویل 103 کیلومتر از لوله 32 اینچ به کارخانه اجرای عملیات پوشش خرمشهر و انتقال و تحویل 211 کیلومتر از لوله 4.5 اینچی به کارخانه عملیات پوشش ماهشهر از دیگر عملیات انجام شده در یک ماه گذشته برای اجرای طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی بوده است.

به گزارش مهر، هدف از طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی استخراج روزانه 2 میلیارد فوت مکعب گاز از مخزن مشترک است.

با راه اندازی پالایشگاههای ساحلی این دو فاز مشترک گازی روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز تصفیه شده، 400 تن گوگرد، 77 هزار بشکه میعانات گازی، سالانه 1.1 میلیون تن گاز مایع، یک میلیون تن گاز اتان برای تامین خوراک صنایع پتروشیمی است.

تاسیسات فراساحلی این پروژه مشترک گازی در خلیج فارس شامل تعداد 44 حلقه چاه، چهار سکو دریایی، 2 خط 32 اینچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پالایشگاه خشکی در مجموع به طول 260 کیلو متر، 2 رشته خط 18 اینچی انتقال گاز از سکوهای اقماری به خروجی سکوهای اصلی در مجموع به طول 18 کیلومتر به همراه 4 رشته خط لوله تزریق MEG است.

قرارداد طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی به کنسرسیومی متشکل از پیمانکاران داخلی به ارزش تقریبی پنج میلیارد و 250 میلیون دلار واگذار شده است.