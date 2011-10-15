مردم حساسیت بازی های شهرداری را درک می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌یوسف قوام لاله گفت: مردم تبریز با درک اینکه تیمهای فوتبال، والیبال، فوتبال ساحلی، راگبی در لیگ برتر حضور دارند همیشه یار و پشتیبان نمایندگان شهر و استان خود در تمامی عرصه ها بوده اند.

قوام لاله افزود: اینکه تبریز شایسته داشتن چهار تیم در لیگ برتر فوتبال است در آن شکی نیست و امیدواریم با صعود تیمهای ماشین سازی و گسترش فولاد شهر به این افتخار مهم دست یابیم و مطمئنا پیامدهای مثبت این امر موجب رونق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شهر تبریز خواهد بود.

وی تصریح کرد: مردم تبریز از شعور بالایی برخوردارند و همواره در صف مقدم و اول کشور و سکان دار فرهنگ، سیاست و صیانت از ایران بوده اند به همین دلیل همواره زیر ذره بین بوده و از سایر نقاط کشور دید خاصی به این مردم آزاده وجود دارد.

قوام اظهار داشت: با ظهور هواداران تبریز و آذربایجان در استادیومها بار دیگر رونق به سکوهای ورزشگاهها بازگشته است و فوتبال کشور این مسئله را مدیون هواداران ورزش تبریز است به همین سبب ممتازی و برتریت در ورزش باید حفظ شود و ما با این قصد پای در رقابتهای ورزشی می نهیم و می خواهیم غرور پیروزیهایمان را به تبریزیها هدیه دهیم.

وی ادامه داد: شادیهای مردم خوب تبریز و آذربایجان برای ما ارزشمند است به همین خاطر سعی کرده ایم در میادین با تمام قوا به میدان رفته و از حیثیت نام نامی تبریز دفاع کنیم.

قائم مقام شهرداری تاکید کرد: فوتبال شهرداری با استفاده از نیروها و بازیکنان بومی علاوه بر کسب نتایج مطلوب سعی دارند به صورت ریشه ای به ورزش منطقه خدمت کند.

قوام همچنین با اشاره به حضور موفق تیم فوتبال ساحلی در رقابتهای لیگ برتر افزود: این تیم نیز هم اکنون در رده اول کشور قرار دارد و امیدواریم با تداوم پیروزیهای خود مقام نخست این رقابتها را کسب کند.

وی گفت: حضور والیبال شهرداری در بین غولهای والیبال کشور خود افتخاری برای تبریز است اما ما به این مسئله قانع نیستیم و می خواهیم مردانه سینه در سینه تیمهای مدعی پیش رفته و با بازیکنان و کادر فنی مجربی که جذب کرده ایم امیدوار به پیروزی و موفقیت در این رقابتها هستیم.

قوام در ادامه یک بار دیگر تاکید کرد: شهرداری در نظر دارد با پرداختن و موفقیت در ورزش حرفه ای یکبار دیگر نظر کشورهای جهان را به تبریز جلب کرده و دوباره تبریز رونق اقتصادی و اجتماعی خود را بازیابد.