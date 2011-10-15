رعایت استاندارد گام اول برای حضور در بازار رقابت سالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا غلامی در همایش بزرگداشت روز جهانی استاندارد که ‌در سالن اجتماعات شرکت گاز استان گلستان برگزار شد، اظهار داشت: استاندارد زبان مشترک برای فهم یکسان از مفاهیم است.

وی با بیان اینکه توجه به استاندارد جامعه را به جلوه‌ای از عدالت رهنمون می‌سازد، عنوان کرد: استاندارد می‌تواند تجلی عدالت باشد چرا که عدالت به مفهوم هر چیزی را در جای خود قرار دادن است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار گلستان با ابراز خرسندی از اینکه فرهنگ استاندارد در جامعه نهادینه می‌شود، اذعان داشت: رقابت در ضوابط می‌تواند دانش را جلو ببرد و آنچه که به دانش جهت می‌دهد حرکت در مسیر چارچوب‌ها و ضوابط است.

وی با اشاره به اینکه سهم صنعت در GDP در استان گلستان هفت درصد است، تصریح کرد: باید در استان به سمتی حرکت کنیم که رشد صنعت در مسیر پیشرفت پیشی بگیرد که خوشبختانه این روند در گلستان انجام شده و 50 تا 60 درصد در این زمینه نیز رشد داشته‌ایم اما هنوز هم باید چرخه صنعت نسبت به گذشته فعال‌تر شود.

غلامی عنوان کرد: نقش استاندارد در کاهش مصرف انرژی بر کسی پوشیده نیست و توجه ویژه دولت به ارتقای جایگاه استاندارد در کشور و کیفیت بخشی در حوزه‌های مختلف، وظیفه و رسالت استاندارد را بیش از گذشته سنگین‌تر می‌کند.