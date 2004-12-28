احمدرضا عابدزاده در تمرينات استقلال اهواز حاضر نشد

به گزارش خبرنگار" مهر" احمدرضا عابدزاده كه روزهشتم آذرماه با عقد قراردادي يكساله بعنوان مربي تيم فوتبال استقلال اهوازمنصوب شده بود، پس ازچند هفته همراهي اين تيم زودترازآنچه تصورمي شد با لوكا بوناچيچ به مشكل خورد تا 10 روز از اين تيم دوربماند.

عابدزاده روزگذشته با حضوردردفترعلي شفيع زاده مذاكراتي را با او انجام داد وقرارشد ازامروز درتمرينات اين تيم شركت كند، اما اين وعده عملي نشد.

كرامت برهمن سرپرست استقلال اهوازدراين مورد به خبرنگار" مهر" گفت: قراربود عابدزاده ازامروزعصر درتمرينات تيم شركت كند، اما اين امرصورت نگرفت. البته احمدرضا به اهوازآمده است اما امروزدرمحل تمرينات حاضرنشد.