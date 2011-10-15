به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش"ایوانف" نوشته آنتوان چخوف و به کارگردانی امیررضا کوهستانی است که در آن هنرمندانی چون محمد حسن معجونی، وحید آقاپور، علی باقری، رضا بهبودی، نگار جواهریان، سعید چنگیزیان، مهین صدری، فاطمه فخرایی، فریبا کامران و محمد رضا نجفی به ایفای نقش می‌پردازند.

این نمایش کاری از گروه تئاتر "مهر" است که هر روز به استثناء روزهای شنبه ساعت 19 به مدت زمان 180 دقیقه در سالن شماره یک مجموعه تماشاخانه ایرانشهر پذیرای علاقمندان به هنرهای نمایشی است.