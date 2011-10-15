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۲۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۲

"ایوانف" ویژه خبرنگاران و اصحاب رسانه اجرا می‌رود

"ایوانف" ویژه خبرنگاران و اصحاب رسانه اجرا می‌رود

نمایش"ایوانف" به کارگردانی امیررضا کوهستانی یکشنبه 24 مهر ویژه خبرنگاران و اصحاب رسانه در تماشاخانه شماره یک مجموعه ایرانشهر به روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش"ایوانف" نوشته آنتوان چخوف و به کارگردانی امیررضا کوهستانی است که در آن هنرمندانی چون محمد حسن معجونی، وحید آقاپور، علی باقری، رضا بهبودی، نگار جواهریان، سعید چنگیزیان، مهین صدری، فاطمه فخرایی، فریبا کامران و محمد رضا نجفی به ایفای نقش می‌پردازند.
 
این نمایش کاری از گروه تئاتر "مهر" است که هر روز به استثناء روزهای شنبه ساعت 19 به مدت زمان 180 دقیقه در سالن شماره یک مجموعه تماشاخانه ایرانشهر پذیرای علاقمندان به هنرهای نمایشی است.
 
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اخبار و رویدادهای هنری مجموعه تماشاخانه ایرانشهر می‌توانید از پایگاه اطلاع رسانی مجموعه به نشانی www.tamashahkhaneh.ir دیدن کنند.
کد مطلب 1433092

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