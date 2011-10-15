به گزارش خبرگزاری مهر، این نامزدهای به همت داوران این دوره، جمال امید، امید روحانی،‌ شهاب الدین عادل، شهرام جعفری نژاد، رضا درستکار،‌ رخساره قائم مقامی و ریاست گلی امامی پس از پنج ماه بررسی اعلام شد.



نامزدهای دریافت تندیس قلم زرین بهترین تالیف:

- از کوچه سام ، هوشنگ گلمکانی ، نشر رسش، 1389

- تئوری های فیلمنامه در سینمای داستانی، شاهپور شهبازی، نشر چشمه،‌1388

- ساخت ایتالیا: سینمای عامه پسند ایتالیا، حسن حسینی، انتشارات روزنه کار، 1389

- نگاهی نو به دیرینه شناسی سینما در ایران، کیوان طباطبایی و حسن بیانلو، نشر پژوهه، 1389

- واژه در قاب: ساختار جریان اقتباس ادبی در سینمای ایران، مزدا مرادعباسی، انتشارات سوره مهر،1389



نامزدهای دریافت تندیس قلم زرین بهترین ترجمه:



- پیش درآمدی برفیلم، نویسنده:ویلیام اچ فیلیپس، مترجم فتاح محمدی، انتشارات بنیاد سینمایی فارابی، 1388

- رومن به روایت پولانسکی: نویسنده: رومن پولانسکی، ترجمه آزاده اخلاقی، نشر چشمه، 1389

- قصه گویی در فیلم مستند، نویسنده: شیلان کوران برنارد، ترجمه حمیدرضا احمدی لاری، نشر ساقی ، 1389

- کابوس امریکایی، نویسنده: میشل سیوتا، مترجم: نادر تکمیل همایون، نشر چشمه، 1388

- مقدمه ای بر فیلم مستند، نویسنده: بیل نیکولز، ترجمه محمد تهامی نژاد،‌مرکز گسترش سینمای مستند وتجربی (جامعه نو)، 1389

نامزدهای تقدیر از نشر:



- انتشارات چشمه

- انتشارات ساقی

- انتشارات هرمس

سومین جشن کتاب سال سینمای ایران شنبه هفت آبان ماه ساعت 18در تالار سیف اله داد با حضور نویسندگان، ناشران، مترجمان و سینماگران و داوران برگزار و از یک عمر خدمات مکتوب پرویز دوایی به سینمای ایران ستایش می شود.