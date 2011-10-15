به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا مهرورز صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: باید در اماکن تفریحی و زیارتی که در اختیار شهرداری است، محصولات فرهنگی به صورت رایگان در اختیار مردم قرار بگیرد، در غیر این صورت اجرای این کار به نتایج مثبتی نمی رسد.

وی با انتقاد شدید به اینکه عرضه محصولات فرهنگی در بیشتر مواقع با هدف کسب و کار است، افزود: باید بستری فراهم شود تا همانطور که در اطراف حرم مطهر محصولات مادی و سوغاتی ارائه می شود، اقلام و محصولات فرهنگی نیز با سوبسید به زائرین و مجاورین ارائه شود.

مهرورز با اشاره به احداث پارک زیارت در مشهد گفت: برای ترویج فرهنگ زیارت هر چقدر هم کار شود، کم است و احداث پارک زیارت در مشهد یک ضرورت است.

عضو شورای شهر مشهد تصریح کرد: در پارک زیارت می توان بسیاری از مسائل زیارت را در بین مجاوران و زائران تبلیغ کرد.

وی با بیان اینکه در تمام استان ها باید پارک زیارت ایجاد شود، ادامه داد: باید در تمام استان ها ظرفیت هایی ایجاد شود که زائرین با آداب زیارت آشنا شوند، البته قبل از اجرای هر پروژه ای باید مطالعات لازم بر روی آن صورت بگیرد.