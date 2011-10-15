عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر از تذکر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص وضعیت بیمارستان البرز خبر داد.

وی گفت: بیمارستان البرز تنها بیمارستان برای بیمه شدگان در استان البرز با جمعیت کثیر بیمه شده تامین اجتماعی است که متاسفانه روند رسیدگی به بیماران در این مجموعه روز به روز به افول کشیده می شود.

اکبریان یادآور شد: با روند کنونی نارضایتی به اوج خود رسیده است و بنام خودگردانی بیمارستان ، بخش VIP برای پولداران درست کرده اند و در حالی که بیمه شدگان تامین اجتماعی باید ماهها در نوبت بمانند و در موقع بستری نیز هزینه های گزافی پرداخت نمایند.

وی بیان کرد خیلی از اقشار بازنشسته و آسیب پذیر قادر به تامین هزینه های این چنینی نیستند و لذا درخواست می شود وزیر محترم هیئتی را به منظور رسیدگی به وضعیت نابسامان این بیمارستان مشخص نمایند تا به این نارضایتی بزرگ در بین شهروندان بیمه شده و آسیب پذیر خاتمه داده شود.