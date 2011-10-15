برخی دندانپزشکان از مواد غیر استاندارد استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیر رضا عزمی افزود: از سال گذشته تاکنون قیمت مواد دندانپزشکی از قبیل آمالگام (ماده ای که برای پرکردن دندان مورد استفاده قرار می گیرد) و کامپوزیت(مواد سفید) دو برابر افزایش یافته است. این در حالیست که وزارت بهداشت به دندانپزشکان اجازه افزایش تعرفه را نداده و این امر دندانپزشکان را به سمت استفاده از مواد ارزان قیمت و بی کیفیت سوق می دهد.

وی با اشاره به اینکه زیان کاربرد اینگونه مواد در دراز مدت گریبانگیر جامعه و به ویژه افراد بی بضاعت را خواهد گرفت، تصریح کرد: مراحل ثبت شرکت، چک کردن استاندارد مواد وارداتی و ترخیص کالاهای دندانپزشکی از گمرک به دلیل سیستم بوروکراسی دولتی، بسیار طولانی بوده و همین مساله موجب می شود، وارد کنندگانی که قصد ورود کالای استاندارد از مجاری قانونی را دارند، بهای اتلاف زمان و خواب سرمایه خود را روی محصول نهایی بکشند و هم اینک آثار و پیامد های این مساله در قالب دو برابر شدن بهای کالاهای دندانپزشکی طی یک سال اخیر ظهور یافته است.

عزمی با ابراز تاسف از باز بودن مجاری قاچاق کالاهای دندانپزشکی از مرزهای غربی و شرقی کشور تصریح کرد: طی چند سال اخیر ورود کالاهای بی کیفیت چینی به کشور، سبب شده وارد کنندگان رسمی کالاها و تجهیزات پزشکی که تمایل دارند، اجناس مرغوب را از مجاری قانونی وارد کشور کنند، به دلیل نوسانات قیمت ارز، حمایت نکردن دولت و سیستم بانکی کشور و بروکراسی اعمال شده، قادر به رقابت نباشند.

وی یادآور شد: طی روزهای برپایی این کنگره قرار است، موارد فوق با حضور مسئولان وزارت بهداشت، بحث و بررسی شود.

عزمی ادامه داد: بر اساس مصوبه وزارت بهداشت، تمامی مواد و تجهیزات دندانپزشکی تنها در صورت داشتن نشان هولوگرام قادر به شرکت در نمایشگاههای مواد و تجهیزات دندانپزشکی خواهند بود و در نمایشگاهی که همزمان با کنگره برپا می شود، پنج نماینده از وزارت بهداشت برای بررسی اصالت مواد و تجهیزات دندانپزشکی عرضه شده در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.